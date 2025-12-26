交換禮物被雷了？他拿到保健品嫌棄 試吃1周驚喜：真的有效

隨著耶誕節、跨年接連到來，不少人會與朋友、同事玩交換禮物。近期就有一些網友在論壇討論自己收到的禮物，從藍芽喇叭、身體乳，到意外的葉黃素與衛生紙，趣味與落差並存。

一名網友在「Mobile01」透露，自己參加三場不同圈子的交換禮物，分別收到MUJI藍芽喇叭、Tenland葉黃素及Aesop天竺葵身體乳霜。原PO表示，藍芽喇叭與身體乳算是熱門、受歡迎的禮物，自己也很喜歡，然而對於葉黃素一開始其實小錯愕，甚至想把它列入「最雷禮物」，不過服用一周後發現眼睛痠脹感明顯減輕，讓他改變了想法。

此外，Dcard也有網友分享在公司抽到「最雷禮物」的經驗。一名女網友透露，公司交換禮物價格區間為500至1000元，她抽到一箱70包蒲公英衛生紙，雖然同事稱讚「很實用」，但她自己笑不出來，更因為不方便攜帶最後留在公司供大家使用。原PO無奈表示自己送出的是名牌SABON沐浴油套組，與收到的衛生紙形成明顯落差。

然而不少網友反倒稱讚，「比Sabon好吧，男生收到Sabon一定覺得這什麼垃圾」、「分批載回家呀，我覺得實用，讚。之前還有帶米、麵來交換的」、「先不論品牌，我覺得衛生紙比沐浴油還實用」、「我是女生，但我收到衛生紙會比收到Sabon開心」。

也有人與原PO同感，「好雷喔感覺沒心準備，好歹送好市多還比較厚」、「哇勒…會有點期待落空的感覺。不過是蠻實用的東西，所以還是會蠻開心也覺得蠻好笑的」、「有點雷，是要別人分好幾批載回家嗎」、「這也太傻眼，乾脆拆幾包用袋子裝帶回家用」。