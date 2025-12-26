快訊

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

聽新聞
0:00 / 0:00

YouBike座墊被反轉不是惡搞 官方解釋原因：別轉回來硬騎

聯合新聞網／ 綜合報導
YouBike越來越普及，民眾若遇到座墊被人反轉180度，代表車輛故障，可別以為是有人惡作劇。聯合報系資料照片／記者陳俊智攝影
YouBike越來越普及，民眾若遇到座墊被人反轉180度，代表車輛故障，可別以為是有人惡作劇。聯合報系資料照片／記者陳俊智攝影

YouBike越來越普及化，不少縣市也都設置微笑單車供民眾使用，不過若看到座墊被反轉180度，可不要以為是被人惡搞。有網友曾要租借YouBike，就發現座墊被反轉，讓他痛批上一個使用的人太惡質，但YouBike官方則解釋，座墊反轉代表車輛有問題等待修理，民眾遇到這種情況可以通報維修。

這名網友在Threads貼出照片，只見畫面中YouBike站點只剩一台單車，偏偏座墊又被反轉180度，他以為是上一個使用者惡搞，氣憤地拍照PO網，並斥責「上輪用車的人，你一定要這麼惡質嗎？」貼文一出引起不少討論。

貼文一出，不少內行人解釋座墊轉向代表故障，「有時侯是代表這台車是故障的，待修」、「這樣放是代表車子有問題」、「這是好心提醒」、「那才是有良心的人」、「你確定是惡質嗎？你沒想過是故障嗎？」、「我不常騎，但是常常看到抱怨文，所以這應該是刻意的讓下一個人知道這台應該是有問題不要騎」。

其他網友也表示，「看過狠人把它轉回來硬騎的」、「一個好心人被你罵惡質，那個好心人蠻可憐的」、「欸…不是，這到底怎麼轉？我都轉不動」、「我以前不知道轉向是故障，還自己轉回來租，結果超難騎才發現是故障車」、「有些是為了不被別人搶所以故意弄的，我在家裡附近遇到過，那車根本沒事還被轉」。

對此情況，YouBike官方在IG就解釋，在場站發現有車子的座墊被反轉180度，代表車子故障待修。如果民眾租借YouBike騎乘起來發現有問題時，可在5分鐘內回到原來的場站還車，並且將座墊調至最低，然後反轉180度，接著YouBike APP通報維修或者致電客服人員，YouBike公司就會派員前往維修。

YouBike

延伸閱讀

影／嘉嘉南三縣市今合推999無限搭定期票 通動族呼「太划算」

台東騎YouBike更安心！ 縣府買單傷害險 明年起先投保再上路

竹縣府負擔保費 明年起騎YouBike強制投保傷害險

台南市YouBike 明年度維持原有騎乘優惠方案

相關新聞

YouBike座墊被反轉不是惡搞 官方解釋原因：別轉回來硬騎

YouBike越來越普及化，不少縣市也都設置微笑單車供民眾使用，不過若看到座墊被反轉180度，可不要以為是被人惡搞。有網友曾要租借YouBike，就發現座墊被反轉，讓他痛批上一個使用的人太惡質，但YouBike官方則解釋，座墊反轉代表車輛有問題等待修理，民眾遇到這種情況可以通報維修。

最大咖偶像應援！耶穌「生日咖啡廳」南韓亮相 網笑：有沒有十字架手燈

迎接一年一度的聖誕節到來，各地紛紛端出充滿巧思的慶祝活動，從燈飾、市集到主題快閃，形式愈來愈多元。而在南韓有一間咖啡廳在近期掀起話題，以當地年輕世代熟悉的流行文化手法，替聖誕節「主角」耶穌舉辦一場「生日快閃」，成功吸引目光，也成為聖誕季節中相當特殊的一道風景。

出國才知差很大！台人驚南韓星巴克「少了1服務」：在台被慣壞

不少台灣人出國後，才發現「理所當然」的服務，其實只存在於國內。一名網友近日到韓國旅遊，在星巴克點飲料時要求去冰並補奶，沒想到店員一頭霧水，最後只拿到半杯飲料，讓原PO忍不住感嘆「真的在台灣被慣壞了」，貼文曝光後，也引發底下留言區熱烈討論。

她曝台北生活缺點直呼「無法適應」 網點名這1設施反駁：狠甩六都

許多中南部的人剛到台北時，都會不太習慣當地的生活步調，也因此網路上常會有些人探討南北的差異性。有一名女網友最近常到台北參加活動，但每次來都讓她非常無法適應，還點出多個不能接受的缺點，直呼自己真的很想快點逃離台北，貼文引起兩派網友的激辯。

UNIQLO羽絨外套降到3千以下 他驚：往年2月中才有這種價格

一到冬天，羽絨外套是不可或缺的必備服飾，不少人也會到一些知名服飾店採購新品。有一名網友發現日系服飾品牌UNIQLO的羽絨外套降價很快，現在已經下殺到3千以下了，貼文釣出一些苦主抱怨買貴了，內行人則透露「降價時間表」。

網好奇「8+9怎麼不去擋張文？」 他神回1句話笑翻眾人

1219北市隨機攻擊事件震驚全台，不少人對於凶嫌的殘忍行徑感到相當憤怒。有一名網友發文詢問，平常愛逞兇鬥狠的「89」（或稱8+9，網路用語，源自台語『八家將』諧音，原指參與廟會陣頭的年輕人），怎麼不去幫忙阻擋兇手？沒想到貼文釣出一堆自認為是「8+9」的網友留言，笑翻不少人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。