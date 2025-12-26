YouBike座墊被反轉不是惡搞 官方解釋原因：別轉回來硬騎

YouBike越來越普及化，不少縣市也都設置微笑單車供民眾使用，不過若看到座墊被反轉180度，可不要以為是被人惡搞。有網友曾要租借YouBike，就發現座墊被反轉，讓他痛批上一個使用的人太惡質，但YouBike官方則解釋，座墊反轉代表車輛有問題等待修理，民眾遇到這種情況可以通報維修。

這名網友在Threads貼出照片，只見畫面中YouBike站點只剩一台單車，偏偏座墊又被反轉180度，他以為是上一個使用者惡搞，氣憤地拍照PO網，並斥責「上輪用車的人，你一定要這麼惡質嗎？」貼文一出引起不少討論。

貼文一出，不少內行人解釋座墊轉向代表故障，「有時侯是代表這台車是故障的，待修」、「這樣放是代表車子有問題」、「這是好心提醒」、「那才是有良心的人」、「你確定是惡質嗎？你沒想過是故障嗎？」、「我不常騎，但是常常看到抱怨文，所以這應該是刻意的讓下一個人知道這台應該是有問題不要騎」。

其他網友也表示，「看過狠人把它轉回來硬騎的」、「一個好心人被你罵惡質，那個好心人蠻可憐的」、「欸…不是，這到底怎麼轉？我都轉不動」、「我以前不知道轉向是故障，還自己轉回來租，結果超難騎才發現是故障車」、「有些是為了不被別人搶所以故意弄的，我在家裡附近遇到過，那車根本沒事還被轉」。

對此情況，YouBike官方在IG就解釋，在場站發現有車子的座墊被反轉180度，代表車子故障待修。如果民眾租借YouBike騎乘起來發現有問題時，可在5分鐘內回到原來的場站還車，並且將座墊調至最低，然後反轉180度，接著YouBike APP通報維修或者致電客服人員，YouBike公司就會派員前往維修。