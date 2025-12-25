最大咖偶像應援！耶穌「生日咖啡廳」南韓亮相 網笑：有沒有十字架手燈

迎接一年一度的聖誕節到來，各地紛紛端出充滿巧思的慶祝活動，從燈飾、市集到主題快閃，形式愈來愈多元。而在南韓有一間咖啡廳在近期掀起話題，以當地年輕世代熟悉的流行文化手法，替聖誕節「主角」耶穌舉辦一場「生日快閃」，成功吸引目光，也成為聖誕季節中相當特殊的一道風景。

南韓文旅資訊平台Seoul Searching近日報導指出，這場活動由校園基督使團（Korea CCC）策劃，概念是將宗教節日包裝成流行文化活動。現場不僅有主題杯套、紀念小物與拍照裝置，還設計了互動遊戲與集章任務，完成後可獲得小禮物。咖啡廳內最吸睛的，莫過於等身大小的耶穌立牌，搭配象徵「應援」的燈具與拍照區，讓來訪者彷彿置身一場偶像慶生活動，氣氛輕鬆又熱鬧。

這樣的形式，其實是源自南韓獨特的「生日咖啡廳」文化，是由粉絲自發舉辦的主題活動，為心儀的偶像、演員，甚至虛構角色慶生。活動通常選在生日前後，短時間內將咖啡廳打造成專屬空間，結合視覺設計、周邊商品與社交互動，早已成為K-pop文化中相當成熟的一環。這次主辦單位正是結合此應援文化，將其延伸到宗教節慶之中。

報導形容，這種做法被不少人視為「只有在南韓才會出現」的創意實驗。相較於傳統宗教聚會，活動更像是一場對所有人開放的社群活動，不論是否具備信仰背景，都能單純前來體驗、拍照或交流。主辦單位希望透過熟悉的文化形式，拉近年輕世代與聖誕節核心意義之間的距離，而非僅停留在儀式本身。

相關資訊隨後也被Instagram粉專「Kitto Taiwan」轉發，引發台灣網友熱烈討論。留言中有人笑稱「這誰擔(指最喜歡的偶像)自己承認」，也有人表示「雖然不是我擔，但還是祝他生日快樂」，基督徒網友則直呼「怎麼能夠缺席」。還有人發揮創意提問「有沒有十字架造型的手燈」、「應援口號是阿門嗎」，幽默又熱鬧的互動，讓這場耶穌生日咖啡廳不只在南韓掀起話題，也成功出圈引發更多討論。