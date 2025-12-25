出國才知差很大！台人驚南韓星巴克「少了1服務」：在台被慣壞

不少台灣人出國後，才發現一些國際連鎖餐飲業中「理所當然」的服務，其實只存在於國內。一名網友近日到南韓旅遊，在星巴克點飲料時要求去冰並補奶，沒想到店員一頭霧水，最後只拿到半杯飲料，讓原PO忍不住感嘆「真的在台灣被慣壞了」，貼文曝光後，也引發底下留言區熱烈討論。

原PO在Threads發文分享，自己到韓國星巴克點飲料時，詢問店員去冰是否會補豆奶，雖然對方回應「對」，但原PO實際拿到手的飲料卻沒有補奶，去冰後整體容量剩半杯，原PO也直呼：「整個大心碎」、「真的在台灣被慣壞了」。

貼文一出，立刻引發網友共鳴，「其實大多數國家都是這樣，我朋友去越南點咖啡去冰，結果咖啡只有三分之一」、「只有台灣才會幫忙去冰加滿」。許多人指出，台灣的手搖飲與咖啡店長期提供高度客製化選項，從冰塊、甜度到去冰補奶，甚至少冰還能「看起來一樣滿」，久而久之，讓部分消費者將這類服務視為理所當然。

也有網友補充，其實台灣早期的星巴克並沒有「去冰就補滿」的做法，直到手搖飲文化盛行後，相關服務才逐漸出現，「當初一堆奧客到星巴克拿到不滿杯的飲料就開始抗議，一杯這麼貴的咖啡卻不滿杯，於是星巴克就只好都補滿了，所以，在台灣星巴克喝到依然滿杯的去冰或少冰的飲料，要感謝奧客」。