她曝台北生活缺點直呼「無法適應」 網點名這1設施反駁：狠甩六都

許多中南部的人剛到台北時，都會不太習慣當地的生活步調，也因此網路上常會有些人探討南北的差異性。有一名女網友最近常到台北參加活動，但每次來都讓她非常無法適應，還點出多個不能接受的缺點，直呼自己真的很想快點逃離台北，貼文引起兩派網友的激辯。

這名女網友在Dcard發文表示，自己在南部生活22年，畢業後在中部待到現在已經6年了，最近常在周末時北上參加活動，但不論是搭車或是開車，都讓她覺得無法適應。原PO坦言因為在南部都習慣騎車，因此自己很懶得走路，但在台北得常常走一段路才能搭捷運，再加上台北的人多又擠，搭捷運想有座位坐也不太容易，讓她非常有怨言。

如果不搭捷運改開車，更是一大挑戰。原PO說在台北開車只有兩個字形容：「塞」+「亂」，而且停車費又貴，她發現有停車場一小時收費120元，而且還停得滿滿的，讓她相當驚訝。

除此之外，原PO抱怨自己跟老公開車時都錯過台北車站旁的高架道路入口，兩人都開到後面才發現沒有上去高架，崩潰地直呼「入口到底在哪？」種種的問題都讓她大嘆是否自己只適合當鄉下老鼠呢，「每次事情辦完就想要趕快逃離這裡，真的好不能適應台北」。

不少人認為台北光是交通設施和政策，就足以勝過其他縣市，「光是『有捷運』這點，就已經狠甩其他六都」、「有完整的大眾運輸真的是很棒，臨時起意想要去哪裡，直接出門就好了，不需要擔心停車、塞車，花費又低」、「我很喜歡台北，因為不用買摩托車、汽車，只要付1200月票就好」、「我在雙北還沒去過哪裡是捷運+轉公車到不了的，根本也不用走多遠，多數地方公車都有到」。

但也有網友無法適應北部的生活環境，「北部冬天天氣真的爛到爆，已經搬回南部，一樣的錢可以買3倍大的房子，完全沒誘因繼續待在北部」、「身為高雄人覺得台北的路也太小了吧？人那麼多、路那麼小，還有公車跟摩托車搶道，有夠可怕」、「（北部）最痛苦的是天氣，常常陰雨綿綿，很容易被環境影響的，真的要三思」、「我是高雄人，曾經在台北唸書八年，依然很不習慣台北天氣跟狹窄的空間，畢業後就趕緊離開了，但不得不說台北機能性是真的好，所以台北目前被我當作娛樂才會去的地方」。