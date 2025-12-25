UNIQLO羽絨外套降到3千以下 他驚：往年2月中才有這種價格

一到冬天，羽絨外套是不可或缺的必備服飾，不少人也會到一些知名服飾店採購新品。有一名網友發現日系服飾品牌UNIQLO的羽絨外套降價很快，現在已經下殺到3千以下了，貼文釣出一些苦主抱怨買貴了，內行人則透露「降價時間表」。

這名網友在Threads發文表示，日前逛UNIQLO時發現羽絨外套降價了，他推測應該是今年冬天真的不冷，才會讓價格跌得很快，現在已經降到2990元了，以往都是要到2月中才有這個價格。

貼文引起熱議，「今年秋冬我買好多UQ、GU，買了個衣服山回家堆」、「真的熱死，我還在穿短袖」、「哇！今年真的降好快」、「上禮拜3490本來要入手了，幸好還沒買」、「早上看到價格嚇一跳，手真癢」、「坐等再特價一點點，過年要去歐洲應該會冷吧」；還有苦主哀怨地說，「買個寂寞，發熱衣也買了，都穿不到」、「哭啊，我感謝祭3990買的」、「快氣死！原價買的」。

之前《聯合新聞網》也報導過，有網友買了UNIQLO的厚款羽絨外套，結果一周內居然降價1000元，讓他非常傻眼。對此，有內行人透露，「每周二是UQ商品降價日，周五則是他們的期間限定日」，在「UQ搜尋」網站，只要輸入「UNIQLO+商品貨號」，就可以查到商品過去價格跟歷史低價，十分方便。