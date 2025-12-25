快訊

LINE免費貼圖10款！熊大兔兔曖昧情這裡有、「在哭喔」圖案腦中有聲音

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

UNIQLO羽絨外套降到3千以下 他驚：往年2月中才有這種價格

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現UNIQLO的羽絨外套已經降價至3千元以下了。示意圖／路透
有網友發現UNIQLO的羽絨外套已經降價至3千元以下了。示意圖／路透

一到冬天，羽絨外套是不可或缺的必備服飾，不少人也會到一些知名服飾店採購新品。有一名網友發現日系服飾品牌UNIQLO的羽絨外套降價很快，現在已經下殺到3千以下了，貼文釣出一些苦主抱怨買貴了，內行人則透露「降價時間表」。

這名網友在Threads發文表示，日前逛UNIQLO時發現羽絨外套降價了，他推測應該是今年冬天真的不冷，才會讓價格跌得很快，現在已經降到2990元了，以往都是要到2月中才有這個價格。

貼文引起熱議，「今年秋冬我買好多UQ、GU，買了個衣服山回家堆」、「真的熱死，我還在穿短袖」、「哇！今年真的降好快」、「上禮拜3490本來要入手了，幸好還沒買」、「早上看到價格嚇一跳，手真癢」、「坐等再特價一點點，過年要去歐洲應該會冷吧」；還有苦主哀怨地說，「買個寂寞，發熱衣也買了，都穿不到」、「哭啊，我感謝祭3990買的」、「快氣死！原價買的」。

之前《聯合新聞網》也報導過，有網友買了UNIQLO的厚款羽絨外套，結果一周內居然降價1000元，讓他非常傻眼。對此，有內行人透露，「每周二是UQ商品降價日，周五則是他們的期間限定日」，在「UQ搜尋」網站，只要輸入「UNIQLO+商品貨號」，就可以查到商品過去價格跟歷史低價，十分方便。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

UNIQLO 羽絨外套

延伸閱讀

台灣品牌NET竟能跟UNIQLO 、GU抗衡 內行人曝1關鍵：買了不後悔

UNIQLO出「娃衣」了？官方澄清沒販售…網友敲碗求發行

他買完外套隔周就降千元氣炸 UNIQLO老顧客揭「降價時間表」

不是UNIQLO！台灣發熱衣高CP值黑馬曝光 網讚：穿上就像行走暖爐

相關新聞

UNIQLO羽絨外套降到3千以下 他驚：往年2月中才有這種價格

一到冬天，羽絨外套是不可或缺的必備服飾，不少人也會到一些知名服飾店採購新品。有一名網友發現日系服飾品牌UNIQLO的羽絨外套降價很快，現在已經下殺到3千以下了，貼文釣出一些苦主抱怨買貴了，內行人則透露「降價時間表」。

網好奇「8+9怎麼不去擋張文？」 他神回1句話笑翻眾人

1219北市隨機攻擊事件震驚全台，不少人對於凶嫌的殘忍行徑感到相當憤怒。有一名網友發文詢問，平常愛逞兇鬥狠的「89」（或稱8+9，網路用語，源自台語『八家將』諧音，原指參與廟會陣頭的年輕人），怎麼不去幫忙阻擋兇手？沒想到貼文釣出一堆自認為是「8+9」的網友留言，笑翻不少人。

聖誕節交換禮物送「電腦螢幕」！打開卻有驚喜 網讚：收到這更開心

聖誕節派對交換禮物是必備環節。有女網友為準備聖誕禮物花盡心思，她在PO出照片，說花了2個多小時包禮物，從禮物包裝看上去是一個電腦屏幕，但原來是一份地獄禮物，是用零食及托盤等物品組合而成，笑翻不少網友，大讚「笑出聲」、「這份心思加包裝勝過電腦螢幕」、「有心思和創意」。

寶雅2間大門市距離不到30公尺！招牌顏色藏關鍵 官方親自解惑

全台擁有逾400家門市的美妝百貨品牌「寶雅」，近日因門市招牌引發關注。一名嘉義網友在市區主要幹道口發現，短短不到30公尺的距離內，竟連續...

一年開不到10次...他勸父賣掉「傳家老爺車」 掀兩派網友熱議

擁車成本高昂加上共享經濟普及，讓不少人開始思考買車的必要性。近日一名網友在「Mobile01」論壇上發文，指家中老車一年使用不到十次，建議父親賣車改以租車代替卻遭拒絕，貼文一出，引發網友熱議。

冰箱變培養皿！優格放半年「紅得像印泥」 網笑：聖誕節限定版

 冰箱是保存食物的好幫手，但若疏於整理，往往會成為「暗黑料理」的培養皿。近日一名網友在Threads上分享驚人發現，他在冰箱深處挖出一罐過期半年的未開封優格，打開一看，原本雪白的優格竟變成了鮮豔的「正紅色」，看起來就像是一大罐印泥。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，更有內行人揭露這紅色物質的真面目，笑稱這罐優格可能「超值錢」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。