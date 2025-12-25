快訊

網好奇「8+9怎麼不去擋張文？」 他神回1句話笑翻眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
隨機攻擊案發生後，陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，2組四位制服警察也在現場巡邏，維持高見警率。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
隨機攻擊案發生後,陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束,2組四位制服警察也在現場巡邏,維持高見警率。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

1219北市隨機攻擊事件震驚全台，不少人對於凶嫌的殘忍行徑感到相當憤怒。有一名網友發文詢問，平常愛逞兇鬥狠的「89」（或稱8+9，網路用語，源自台語『八家將』諧音，原指參與廟會陣頭的年輕人），怎麼不去幫忙阻擋兇手？沒想到貼文釣出一堆自認為是「8+9」的網友留言，笑翻不少人。

這起隨機攻擊案發生後，網路上不少人討論為何當下鮮少人去阻止兇嫌，有網友就在Threads發文寫道，「為什麼要砍人不敢去砍黑道？平常逞兇鬥狠的89怎麼不敢去擋砍人的？」貼文一出，引起眾人熱議，其中還有一名自認為是8+9的網友吐槽，「我們看起來會去誠品嗎？」留言笑翻不少人。

還有其他「8+9」也說，「第一，我們不會去書局；第二，也不太會搭捷運跟去車站（除非做愛心發物資）；第三，我們出手制止，有可能被警察押在地上的是我們還不一定咧」、「你是哪一隻眼睛看過我們會去那種地方」、「你覺得我們會去誠品膩？你看他過了台北橋還敢不敢這樣」、「身為一個三重在地89，我不太會去誠品。再來，假設真的遇到，我不會拿什麼都沒有的身體去擋他全副武裝」。

不少網友看了也覺得有趣，「如果看到89出現在誠品，那肯定是談戀愛了」、「這篇一堆89阿志神回」、「笑死，這篇怎麼這麼熱鬧」、「雖然覺得不該笑，但留言好笑，被抓包真的有去誠品更好笑」、「我快笑死，那你們可以現在開始嘗試去誠品」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

北車隨機攻擊 張文 誠品

網好奇「8+9怎麼不去擋張文?」 他神回1句話笑翻眾人

