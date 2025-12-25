聽新聞
0:00 / 0:00
聖誕節交換禮物送「電腦螢幕」！打開卻有驚喜 網讚：收到這更開心
聖誕節派對交換禮物是必備環節。有女網友為準備聖誕禮物花盡心思，她PO出照片，說花了2個多小時包禮物，從禮物包裝看上去是一個電腦屏幕，但原來是一份地獄禮物，是用零食及托盤等物品組合而成，笑翻不少網友，大讚「笑出聲」、「這份心思加包裝勝過電腦螢幕」、「有心思和創意」。
女網友在Threads上發照片，指自己花了2個多小時精心包裝這份聖誕禮物。相片可見，禮物似是一塊4:3的電腦屏幕，但實際是由多包POCKY巧克力棒、托盤、廁所吸盤所組成的「地獄禮物」。
有網友欣賞這份心思，「這份心思加包裝勝過電腦螢幕」、「有心思和創意」、「什麼idea太厲害了吧」、「看到類似螢幕的禮物會抗拒，打開看到POCKY反而會開心吧」、「收到4:3的屏幕滿是失望，拆開後發現不是後反而更開心，這就是驚喜吧」。不過有人認為「那插頭露餡囉！」、「太輕，應該要貼上鐵板加重」。
延伸閱讀：
大媽港鐵車廂將嬰兒放地上 聞腳丫影片瘋傳 網民鬧：當自己屋企
港鐵有臥鋪？西鐵男躺平獨霸4人座位 網民怒斥：呢度唔係你屋企
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言