聖誕節交換禮物送「電腦螢幕」！打開卻有驚喜 網讚：收到這更開心

聖誕節派對交換禮物是必備環節。有女網友為準備聖誕禮物花盡心思，她PO出照片，說花了2個多小時包禮物，從禮物包裝看上去是一個電腦屏幕，但原來是一份地獄禮物，是用零食及托盤等物品組合而成，笑翻不少網友，大讚「笑出聲」、「這份心思加包裝勝過電腦螢幕」、「有心思和創意」。

女網友在Threads上發照片，指自己花了2個多小時精心包裝這份聖誕禮物。相片可見，禮物似是一塊4:3的電腦屏幕，但實際是由多包POCKY巧克力棒、托盤、廁所吸盤所組成的「地獄禮物」。

網友花了2個多小時精心包裝地獄禮物，看似螢幕打開卻有驚喜。(Threads@yung_ho_0713)

有網友欣賞這份心思，「這份心思加包裝勝過電腦螢幕」、「有心思和創意」、「什麼idea太厲害了吧」、「看到類似螢幕的禮物會抗拒，打開看到POCKY反而會開心吧」、「收到4:3的屏幕滿是失望，拆開後發現不是後反而更開心，這就是驚喜吧」。不過有人認為「那插頭露餡囉！」、「太輕，應該要貼上鐵板加重」。

文章授權轉載自《香港01》