寶雅2間大門市距離不到30公尺！招牌顏色藏關鍵 官方親自解惑

全台擁有逾400家門市的美妝百貨品牌「寶雅」，近日因門市招牌引發關注。圖／寶雅提供
全台擁有逾400家門市的美妝百貨品牌「寶雅」，近日因門市招牌引發關注。圖／寶雅提供

全台擁有逾400家門市的美妝百貨品牌寶雅」，近日因門市招牌引發關注。一名嘉義網友在市區主要幹道口發現，短短不到30公尺的距離內，竟連續開設2間大型寶雅，其中一間更罕見換上粉紅色招牌，與常見的桃紅色系明顯不同。寶雅官方親自出面說明，指出粉色招牌門市主打美妝品項，商品線較一般店型更齊全，而招牌標示「HOME」則代表店內同步販售家居類商品。

該名網友日前在社群平台Threads上分享影片指出，自己行經嘉義市新民路與興業西路交叉路口時，驚見道路兩側在相隔不到30公尺的距離內，各自開設了一間大型寶雅門市。更引人注目的是，兩間店鋪招牌色系明顯不同，一間為常見的桃紅色設計，另一間則採用較少見的粉紅色招牌，原PO質疑「為什麼距離不到30公尺，要開兩間那麼大間的寶雅？」

畫面曝光後立刻引發網友關注與討論，「寶雅就是瘋狂展店，然後人力縮到不行」、「寶雅跟寶雅Beauty客群不一樣，寶雅主要是生活用品(如衛生紙、衛生棉等民生用品)＋一點化妝品，寶雅Beauty主要是化妝品」、「逛寶雅特別想上廁所」、「其實我覺得逛起來沒差」、「我覺得寶雅都快要趕上小北百貨」、「真的越開越多，當便利商店在開一樣」、「商品路線不一樣」。

留言也釣出寶雅官方小編親自回應，進一步說明不同招牌背後的店型差異。官方指出，常見的經典桃紅色招牌屬於一般門市型態，商品配置以生活雜貨與食品為主，品項相對齊全，從日用品到零食皆可一次購足，滿足全家大小的日常所需。若門市招牌上標示「HOME」，則代表店內同步販售居家用品相關商品，主打生活機能取向，提供消費者更完整的一站式購物體驗。

至於引發討論的粉色招牌門市，寶雅則說明，該類型屬於以美妝為核心概念打造的店型，整體商品結構更聚焦於美妝與保養領域，販售的品牌與選擇也較一般門市更加豐富。官方也建議，若消費者以選購彩妝、保養品為主要目的，可優先前往粉色招牌門市，能有更多元的商品與品牌選擇，滿足不同美妝需求。

寶雅 Beauty屬於以美妝為核心概念打造的店型，整體商品結構更聚焦於美妝與保養領域。聯合報系資料照
寶雅 Beauty屬於以美妝為核心概念打造的店型，整體商品結構更聚焦於美妝與保養領域。聯合報系資料照

