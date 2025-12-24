快訊

一年開不到10次...他勸父賣掉「傳家老爺車」 掀兩派網友熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
部分網友認為，雖然租車較省錢，但自有車的便利性與安心感無可取代。示意圖／Ingimage
擁車成本高昂加上共享經濟普及，讓不少人開始思考買車的必要性。近日一名網友在「Mobile01」論壇上發文，指家中老車一年使用不到十次，建議父親賣車改以租車代替卻遭拒絕，貼文一出，引發網友熱議。

原PO描述，老家的車輛長期閒置，僅有偶爾長途出遊才會派上用場，但因車齡老舊，行前還需特地保養令人感到不便；反觀某次全家嘗試在旅遊地租借共享汽車，體驗到免保養且甲租乙還的便利性。近期恰逢有人有意收購老車，原PO與姊姊便以此為由，試圖說服父親脫手以節省稅金與折舊開銷，未料父親堅守傳統觀念，認為家裡必須備有一輛車才安心，雙方觀念迥異，讓原PO感到相當無奈。

貼文曝光後引起廣大迴響，贊同賣車的網友分析，若車輛年使用率極低，換算下來的持有成本相當驚人，包含牌照稅、燃料稅及停車保養費用皆是不小的負擔。面對計程車與多元叫車平台如此發達的現況，低頻率用車族群選擇租車絕對比養車更為划算，與其讓車輛在車庫折舊，不如將資金做更有效的運用。

持反對意見的人則強調自有車輛的無價優勢，認為私家車帶來的便利性與安全感並非租車所能比擬。他們指出，租賃車輛往往存在車況不一、清潔度欠佳或異味問題，且急用時可能面臨租不到車的窘境。此外，自有車輛可隨意放置私人物品，若發生擦撞事故，處理賠償也比租賃車單純許多，那份隨時想走就走的自由度是租車無法取代的。

也有不少人點出關鍵，指出既然車輛所有權屬於父親，且養車費用也由長輩承擔，子女其實無權過度干涉。網友認為，對於老一輩而言，車輛代表的是一種隨時可移動的安全感，不能單純以金錢衡量，建議原PO應尊重出資者的決定，以免為了省錢傷了家庭和氣。

共享汽車 長輩 財產 家庭

冰箱變培養皿！優格放半年「紅得像印泥」 網笑：聖誕節限定版

 冰箱是保存食物的好幫手，但若疏於整理，往往會成為「暗黑料理」的培養皿。近日一名網友在Threads上分享驚人發現，他在冰箱深處挖出一罐過期半年的未開封優格，打開一看，原本雪白的優格竟變成了鮮豔的「正紅色」，看起來就像是一大罐印泥。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，更有內行人揭露這紅色物質的真面目，笑稱這罐優格可能「超值錢」。

客人採草莓「1舉動」想拚回本 業者搖頭：加速腐爛

正值草莓產季，許多民眾喜歡到草莓園享受採果樂趣。不過，近日一名網友在Threads上分享女友的「省錢妙招」，竟是將採下的草莓蒂頭與葉子全部剪光光，聲稱這樣可以減輕重量、節省花費。此舉曝光後，立刻引來大批網友砲轟，表示這樣做不僅省不了多少錢，還會讓草莓加速腐爛。

台灣品牌NET竟能跟UNIQLO 、GU抗衡 內行人曝1關鍵：買了不後悔

本土服飾品牌NET近年展現強勁成長動能，在國際快時尚品牌UNIQLO、GU、H&M、ZARA夾擊之下，依然站穩市場，表現備受關注。隨著消費市場競爭...

不是過失小就沒事！律師曝車禍後「必做1事」：才能立於不敗之地

不少民眾對車禍究責仍有誤解，尤其是過律師顏紘頤提醒，發生車禍後，該做的不是跟對方吵誰錯得比較多，而是趕緊就醫拿到一張您的驗傷單。失傷害的認定。律師顏紘頤指出，即使自己的過失比例很低，只要造成對方受傷，就可能成立過失傷害罪；對方過失再大，也無法讓自己完全免責。這些法律觀念需要不斷澄清，才能改變一般民眾既有但不完全正確的印象。

最實在交換禮物！她抽中「300元套餐」食材全齊 網求賣場推整組

一名網友在Threads分享，近日參加一場「預算不超過300元」的交換禮物派對，沒想到抽到一整組燒酒雞材料，內容包含雞腿、燒酒蝦藥包、紅標米酒、鴨肉丸與茼蒿，食材齊全又實用，不少網友見狀也驚喜直呼好意外。

