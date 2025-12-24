一年開不到10次...他勸父賣掉「傳家老爺車」 掀兩派網友熱議

擁車成本高昂加上共享經濟普及，讓不少人開始思考買車的必要性。近日一名網友在「Mobile01」論壇上發文，指家中老車一年使用不到十次，建議父親賣車改以租車代替卻遭拒絕，貼文一出，引發網友熱議。

原PO描述，老家的車輛長期閒置，僅有偶爾長途出遊才會派上用場，但因車齡老舊，行前還需特地保養令人感到不便；反觀某次全家嘗試在旅遊地租借共享汽車，體驗到免保養且甲租乙還的便利性。近期恰逢有人有意收購老車，原PO與姊姊便以此為由，試圖說服父親脫手以節省稅金與折舊開銷，未料父親堅守傳統觀念，認為家裡必須備有一輛車才安心，雙方觀念迥異，讓原PO感到相當無奈。

貼文曝光後引起廣大迴響，贊同賣車的網友分析，若車輛年使用率極低，換算下來的持有成本相當驚人，包含牌照稅、燃料稅及停車保養費用皆是不小的負擔。面對計程車與多元叫車平台如此發達的現況，低頻率用車族群選擇租車絕對比養車更為划算，與其讓車輛在車庫折舊，不如將資金做更有效的運用。

持反對意見的人則強調自有車輛的無價優勢，認為私家車帶來的便利性與安全感並非租車所能比擬。他們指出，租賃車輛往往存在車況不一、清潔度欠佳或異味問題，且急用時可能面臨租不到車的窘境。此外，自有車輛可隨意放置私人物品，若發生擦撞事故，處理賠償也比租賃車單純許多，那份隨時想走就走的自由度是租車無法取代的。

也有不少人點出關鍵，指出既然車輛所有權屬於父親，且養車費用也由長輩承擔，子女其實無權過度干涉。網友認為，對於老一輩而言，車輛代表的是一種隨時可移動的安全感，不能單純以金錢衡量，建議原PO應尊重出資者的決定，以免為了省錢傷了家庭和氣。