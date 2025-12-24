冰箱變培養皿！優格放半年「紅得像印泥」 網笑：聖誕節限定版

冰箱是保存食物的好幫手，但若疏於整理，往往會成為「暗黑料理」的培養皿。近日一名網友在Threads上分享驚人發現，他在冰箱深處挖出一罐過期半年的未開封優格，打開一看，原本雪白的優格竟變成了鮮豔的「正紅色」，看起來就像是一大罐印泥。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，更有內行人揭露這紅色物質的真面目，笑稱這罐優格可能「超值錢」。

原PO發文表示，這罐優格在冰箱裡放了半年都沒動過，雖然未開封，但打開後卻發現整罐優格呈現均勻的鮮紅色，讓他忍不住大笑並自嘲「好漂亮的紅色」。他也好奇詢問，這到底是什麼東西？貼文一出，吸引大批網友回應，「這是草莓口味的新品嗎？」、「看起來好像印泥，想拿印章來蓋」、「根本是聖誕節限定配色」。

專業網友指出，這極有可能是「粘質沙雷氏菌」（Serratia marcescens）。這種細菌在適當的環境下會產生紅色的色素「靈菌紅素」（Prodigiosin），常見於潮濕的環境中，如浴室磁磚縫隙的粉紅色霉斑也是它的傑作。更有生物相關科系的網友表示，要在實驗室養出這麼漂亮、純度這麼高的紅色菌落其實不容易，原PO這罐優格簡直是「天選之作」，笑稱「拿去賣給實驗室研究生可能還比較值錢」、「研究生看到會哭暈在廁所，這根本是頂級培養皿」。

原PO事後也更新表示，經查證後確認這確實是黴菌污染，且挖開紅色表層後，底下的優格依然是白色的，讓他感到相當神奇，不過為了安全起見，整罐優格已經丟棄。

根據UpToGo網站專家提醒，優格雖然含有益生菌，但若保存不當或過期，仍會滋生有害細菌或黴菌。粘質沙雷氏菌雖然在自然界中常見，但對於免疫力較差的人來說，仍可能引發感染風險，因此一旦發現食物變色、發霉或有異味，切勿食用，應立即丟棄，以免病從口入。