客人採草莓「1舉動」想拚回本 業者搖頭：加速腐爛

正值草莓產季，許多民眾喜歡到草莓園享受採果樂趣。不過，近日一名網友在Threads上分享女友的「省錢妙招」，竟是將採下的草莓蒂頭與葉子全部剪光光，聲稱這樣可以減輕重量、節省花費。此舉曝光後，立刻引來大批網友砲轟，表示這樣做不僅省不了多少錢，還會讓草莓加速腐爛。

原PO在貼文中表示，女友為了省錢，在採草莓時堅持將每一顆草莓的葉子剪得乾乾淨淨，甚至聲稱「10顆葉子有100克」，讓原PO忍不住發問：「這樣做...有比較省嗎？會不會老闆最近結帳都看到這種草莓？」

貼文一出，瞬間引發熱議。多數網友對於這種極致的省錢手段感到不可思議，紛紛吐槽女方似乎對重量單位有極大的誤解，剪掉的葉子重量極輕，省下的金額恐怕連一顆草莓都買不起；更有人批評這種行徑與去菜市場買菜，硬要剝除外層葉菜的心態無異，顯得貪小便宜且觀感不佳，甚至有些本末倒置。

此外，也有內行人提出警告，說明草莓的蒂頭與葉片具備保護果實的功能，一旦剪除容易造成果肉受損與水分流失，加上手部頻繁接觸更可能增加細菌感染風險，導致草莓不耐放甚至發霉。網友直言，為了節省些微重量，卻可能導致整盒草莓在短時間內腐壞，這才是真正的浪費。

這篇貼文更意外釣出草莓園業者現身說法。老闆無奈指出，這種做法會導致草莓容易受傷且難以保鮮，並幽默地回應，若將修剪葉片耗費的時間換算成工時，其價值恐怕遠高於省下的草莓錢。