台灣品牌NET竟能跟UNIQLO 、GU抗衡 內行人曝1關鍵：買了不後悔

本土服飾品牌NET近年展現強勁成長動能，在國際快時尚品牌UNIQLO、GU、H&M、ZARA夾擊之下，依然站穩市場，表現備受關注。隨著消費市場競爭日益激烈，不少服飾品牌面臨展店縮減與轉型壓力，NET卻逆勢交出亮眼成績單。

近日有一名網友在Threads上發文分享，NET持續擴大布局，全台門市數量穩定成長，店型也越開越大，整體空間與陳列設計全面升級，風格更具質感與時尚感，能跟UNIQLO 、GU、H&M、ZARA抗衡，成功吸引不同年齡層消費者，展現本土品牌少見的長線競爭力。

貼文一出，立刻引起網友們的熱烈討論，「只要是NET進駐，它的建築外觀美感就會大升級！拯救了台灣的市容」、「內褲好穿！穿了好幾年都沒破洞」、「衣服越來越好看」、「品質、版型越來越厲害」、「官網購買出貨快」、「很好買，每次都包色回家，我媽也超愛去NET血拚」、「NET每到歲末就做善事幫孩童添新衣物，很少企業如此善心，我們也常去消費支持」、「款式真的很實穿也好看，版型很能修飾身型，以我過去是做衣服的人來說，NET的衣服真的很好買、品質又好」。

許多網友都指出NET會成功的關鍵就是價格親民，「NET的東西品質對得起它的價格」、「快時尚，NET的品質對得起價了」、「買一大堆才幾千塊，真的太優秀了」、「價格款式就是優勢」、「NET真的超讚耶！質料好，價位又親民」、「價格真的合理，樣式也還可以」。

更有過來人分析其優勢，「NET的成功案例，體現出品牌成功必備的兩大要素，產品與行銷，首先產品性價比（意指CP值）高，雖然衣服沒有太多噱頭，但平實價格+簡單設計，每一季換一批都不覺得負擔不起；第二捨棄大筆廣告投資，改以封館公益活動提升好感度，既可槓桿式創造正向口碑、又可以出清庫存，沒有賣不出去的產品，只有賣不出去的價格，而且不會預算不夠，只有投資成效有限不佳的問題。」