不是過失小就沒事！律師曝車禍後「必做1事」：才能立於不敗之地

不少民眾對車禍究責仍有誤解，尤其是過失傷害的認定。律師顏紘頤在臉書指出，即使自己的過失比例很低，只要造成對方受傷，就可能成立過失傷害罪；對方過失再大，也無法讓自己完全免責。這些法律觀念需要不斷澄清，才能改變一般民眾既有但不完全正確的印象。

顏紘頤說明，若車禍雙方都有受傷，通常雙方都可能成立過失傷害，就像互毆案件中雙方都可能被認定傷害罪一樣。並非過失多的一方成立罪名，過失小的一方就能全身而退，因此民眾不要以為自己只是小過失就能完全免責。

律師顏紘頤提醒，發生車禍後，該做的不是跟對方吵誰錯得比較多，而是趕緊就醫拿到一張您的驗傷單。完成這一個步驟，在接下來的刑事訴訟程序，才有機會立於不敗之地。這張驗傷單將成為日後保障自身權益的關鍵，也是確保在官司中立場穩固的重要依據。

顏紘頤指出，即便自認傷勢輕微，如果未去驗傷或未及時提告，對方可能在六個月內提出訴訟。一旦收到傳票時已超過時效，將無法再對過失傷害罪提出告訴，也難以在官司中反擊。因此，發生車禍後應優先就醫並保留驗傷紀錄，以免喪失法律保障。