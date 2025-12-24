最實在交換禮物！她抽中「300元套餐」食材全齊 網求賣場推整組

一名女網友在Threads分享，近日參加一場「預算不超過300元」的交換禮物派對，沒想到抽到一整組燒酒雞材料，內容包含雞腿、燒酒蝦藥包、紅標米酒、鴨肉丸與茼蒿，食材齊全又實用，不少網友見狀也驚喜直呼送得好。

原PO指出，準備禮物的朋友將價格精算到最後1元，整組禮物裡含有雞腿99元、藥包88元、紅標米酒兩瓶共54元、鴨肉丸49元，合計290元，退瓶可得4元，再補上4把茼蒿，剛好湊足300元，不禁大讚是「高手」。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少人盛讚這份禮物兼具創意與誠意，「最棒的交換禮物」、「完全看出用心準備」、「好厲害喔！這是我目前看到最讚交換禮物」、「很棒欸，之前玩交換禮物，預算800，我朋友拿一堆東西湊一箱：飯店拖鞋、備品、派對用的奇怪眼鏡、飾品盒這類東西」，也有人注意到食材細節，像是選用紅標米酒、雞腿價格實惠，甚至喊話通路業者能直接推出整組販售。

還有網友關注到超實惠價格，「先把那4把14元的茼蒿介紹給我」、「茼蒿現在才18塊嗎？我買貴了」、「300元可以買到這些？4把茼蒿絕對不止14元啊」、「我想問他雞腿去哪裡買的？5隻$99很便宜耶」、「呼叫超商、農會、大賣場！可以推出這一組賣嗎？肯定熱」。

也有專業廚師指出，實務上燒酒雞多使用可切塊的雞腿，價格較高且一般家用刀具不易處理，若想控制預算，可改用里肌肉、蝦等食材替代。不過該名廚師也肯定這份禮物的用心程度，「如果是我收到，也會很開心」。