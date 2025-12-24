勝過除濕機！內行曝浴室改裝「1電器」取暖又快乾：用過回不去

台灣冬季常出現陰雨濕冷天氣，衣物不易晾乾，許多家庭會依賴除濕機輔助。不過，近期有網友分享，與其使用除濕機，其實還有更方便的選擇，只要在浴室加裝一項設備，不僅能改善濕氣問題，還能兼顧保暖與乾衣功能，被不少內行人大讚「用過就回不去」。

一名女網友在臉書社團發文表示，自家屋齡約30年，浴室磁磚、浴缸與天花板老舊損壞，趁整修時改裝浴室暖風機。她指出，暖風機具備換氣、除濕與取暖功能，冬天洗澡不再擔心著涼，濕衣服掛在浴室內也能快速烘乾，省去除濕機倒水、搬動機台的麻煩，直言「比除濕機好用多了」。

貼文曝光後，引起大量網友共鳴，紛紛留言分享使用經驗，認為浴室暖風機不僅讓洗澡環境更舒適，也能減少浴室發霉問題，甚至成為臨時的乾衣空間。有網友表示，「浴室暖風機真的很好用」、「這台很讚，浴室不再長霉，衣服掛浴室裡還能當除濕室，又能暖房，洗澡不再冷到爆很推」、「洗完澡拖個地、刮刀刮個水，再開個小電扇，一下子就乾了」、「哈！寒流時我躲在浴室裡面不出來」。

不過，也有部分民眾擔心暖風機耗電量較高，「繳電費的時候就...QQ」、「算一下電費，還是算了...」。對此，衛浴設備業者商達冠科技指出，不同類型暖風機耗電差異大，若選擇較省電的款式，並以換氣或低功率模式長時間使用，實際電費增加有限。專家也提醒，安裝前需評估電力配置與使用需求，選擇合適機型，才能在舒適與節能之間取得平衡。