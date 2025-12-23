快訊

當年與鄭捷同車廂 他曝「眼神交會」超恐怖直覺：只想著要逃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，自己多年前曾與鄭捷在同一時間進站、上車，兩人甚至在月台與車廂內多次眼神交會。台北捷運系統22日接獲炸彈預告，列車上有配戴盾牌的員警戒備。 記者葉信菉／攝影
19日在台北捷運、中山商圈發生隨機傷人事件，嫌犯張文的行徑引發社會震驚。近日，一名郭姓網友就在Threads上發文，以親身經歷呼籲外界停止檢討乘客為何不反抗。

郭姓網友在文中回憶，多年前曾與11年前犯下北捷殺人案的鄭捷在同一時間進站、上車，兩人甚至在月台與車廂內多次眼神交會。他形容，對方不斷以詭異且令人不安的眼神打量乘客，當下便直覺認為對方「是個恐怖的神經病，應該會打人」，思緒只剩下強烈的不安與恐懼。他坦言，在那樣的氣氛下，腦中反覆思考的只有「如果被攻擊該如何逃跑」，完全沒有任何反抗或制止對方的念頭。

郭姓網友還提到，當時計畫從國父紀念館站搭車前往板橋，自己卻莫名其妙在忠孝復興站提早下車。下車時，他還注意到鄭捷以詭異神情對他露出微笑，至今回想起來仍不寒而慄。事後得知捷運發生隨機殺人事件後，更深信若當時沒有突如其來的下車，自己極可能成為第一個受害者。

貼文一經發出便引起熱議，瀏覽人次達到百萬，網友紛紛留下自己的想法，「描述得好真實…好可怕」、「看完你的敘述起雞皮疙瘩，突然想到當初鄭捷的臉，真的會是一輩子的陰影」、「好可怕，他那笑是還好你下車了，不然殺的就是你」、「只有真的經歷過，才知道現實有多可怕」。

還有網友提到危機應對方式，「我遇到不舒服的陌生人也會馬上離開車廂」、「我遇到眼神怪怪的也是下一站就先下車搭下一班，或是出車廂再進別的車廂」、「還好當時你沒有為了緩解緊張用滑手機逃避，而是儘量早點出站，不然就沒有然後了」、「人有時真的要相信自己的第六感」。

