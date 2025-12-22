快訊

歐洲旅遊貴且街道髒臭治安差 網反提2優點：超吸引台灣人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇為何台灣人總愛去歐洲旅遊？圖為法國羅浮宮。路透
一名網友好奇為何台灣人總愛去歐洲旅遊？圖為法國羅浮宮。路透

接近年底，許多人早已規劃好明年春節連假的旅程，而歐洲旅遊是國人熱門選項。日前有位網友好奇表示，歐洲旅遊的成本很高，而且當地一堆人隨意便溺、治安不好又有小偷，為什麼仍有很多台灣人嚮往要去歐洲旅遊？對此，多數人認為有2大原因，導致台灣根本比不上，會嚮往去歐洲旅遊參觀。

一名網友在PTT發文表示，有去過歐洲的人都知道，歐洲的街道髒亂發臭，許多人會隨意便溺，因此路上常有惡臭，治安又不好，容易有扒手跟小偷，生活成本高，旅遊的話住宿跟吃飯都很貴。原PO接著表示，食物則是見仁見智，有些東西的口味吃不習慣，旅遊也偏向人文跟自然風景居多，讓他直呼「玩個短期還行，長期旅居會受不了，覺得好山好水好無聊」，不過他納悶「為什麼那麼多台灣人嚮往去歐洲旅遊？」

而文章曝光後，瞬間引起許多旅遊愛好者的討論，多數人認為是2大原因「距離遠、風景與歷史建築無可取代」，直言「旅費成本高是因為距離亞洲相對遠，當然貴」、「阿爾卑斯山很美啊，瑞士小鎮也很棒」、「白朗峰超美」、「有機會我也想要去看古希臘建築」、「風景跟建築都美到靠北」、「人家就是都弄得很漂亮，值得花錢啊」、「距離遠又特色鮮明，身為人類總是想嘗試的吧」、「我在亞洲長大，第一次去歐洲覺得風景和建築都很漂亮，台灣根本比不上」。

不過也有認同原PO意見的，直言「真的不能待太久，食物吃得不習慣」、「去英國兩個禮拜就想回來了，東西有夠難吃」、「那裡最好吃的是越南河粉」、「扒手的部分只能謹慎小心了」、「歐洲的飯店設施是真的爛，但景觀建築贏過亞洲」、「我去過一次，現在不會想去了，那邊是真的很臭」。

出國旅遊 旅遊

