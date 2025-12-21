哈根達斯神級吃法！「加1味」秒變花生捲冰淇淋 網驚：只差潤餅皮

知名冰淇淋品牌哈根達斯的口味琳瑯滿目，其中「濃脆花生醬」向來擁有一票死忠粉絲。近日一名網友在社群平台分享一招獨門吃法，將這款花生醬冰淇淋搭配香菜末一起食用，聲稱美味程度瞬間升級，更致敬台灣經典街頭小吃花生捲冰淇淋。貼文一出，隨即引發熱議。

該名網友在Threads上發文指出，哈根達斯的濃脆花生醬冰淇淋內含豐富的脆殼花生與濃郁花生醬，口感極佳，若撒上切碎的香菜，兩者結合後的味道簡直完美，形容這根本是質感版本的花生捲冰淇淋，只差沒有潤餅皮包起來而已。原PO更強調這絕非惡搞，認為既然大家都喜歡吃宜蘭名產花生捲冰淇淋，那麼對於這個高級替代方案應該也能接受。

貼文曝光後，迅速在網路上引起熱議，許多喜愛香菜的網友紛紛表達贊同，認為這吃法相當合理且具創意。支持者表示，既然冰淇淋本身已有脆花生，確實不需要額外添加花生粉，只要配上香菜就能神還原夜市經典滋味，甚至有人表示下次去火鍋店或吃到飽餐廳時也要嘗試這種搭配，若能再自備潤餅皮就更完美了。

然而，對於無法接受香菜的民眾來說，這卻是令人難以忍受的地獄組合。大量網友崩潰直言要貸款去對原PO提告，也有人要求他帶著這碗像廚餘的食物離開地球，甚至開玩笑說哈根達斯的創辦人若地下有知，恐怕會氣得託夢抗議。

儘管評價呈現兩極，原PO仍堅持這個口味組合是真的好吃，並解釋冰淇淋中的鹹甜花生醬與脆花生完美取代了傳統花生糖粉的角色。