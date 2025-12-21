怕到不敢搭捷運！他曬老闆「一句話」帥爆 網羨慕：還缺人嗎

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運19日發生無差別殺人不幸事件之後，警方密集在北車捷運站體周邊巡邏，並手持盾牌加強戒備。記者林俊良／攝影
台北捷運19日發生無差別殺人不幸事件之後，警方密集在北車捷運站體周邊巡邏，並手持盾牌加強戒備。記者林俊良／攝影

台北捷運19日晚間發生震驚社會的隨機攻擊事件，27歲張姓犯嫌在台北車站與中山商圈投擲煙霧彈並持刀傷人，釀成嚴重死傷，雖犯嫌事後墜樓身亡，但恐怖陰影仍籠罩全台通勤族。一名網友在社群分享自家老闆在公司群組的霸氣公告，一句暖心承諾瞬間引發萬人朝聖，紛紛大讚「這是什麼神仙老闆？」

該名網友在Threads上曬出公司群組對話截圖，只見老闆在得知北捷發生隨機攻擊案後，第一時間傳訊關心員工安危，並霸氣宣布：「近期大家如果不敢搭捷運，可以搭計程車上下班，錢算我的。」原PO感動直呼老闆帥爆，而這名老闆事後也在留言區現身回應：「能做的不多，保護好宗門的大家，是身為宗門大師兄的職責。」

這篇貼文曝光短短一天，便超過百萬次瀏覽，許多人羨慕表示，「別人的老闆總是不會讓人失望」、「這老闆比日本壓縮機還稀有」、「請問貴公司還缺人嗎？我不哭不鬧不吵」、「這已經不是老闆了，是義父！」、「活該你老闆賺大錢」；也有不少網友在留言區標註自己的朋友或同事，開玩笑說正在思考該如何不著痕跡地讓自家老闆看到這篇貼文。

除了讚賞老闆的暖舉，也有網友感嘆這起事件造成的心理創傷。有人留言表示，自己公司就在事發地點附近，但主管至今沒有任何慰問，對比之下更顯心寒；也有通勤族坦言，現在搭捷運真的會感到恐慌，看到這篇貼文差點哭出來，因為老闆的一句話不僅是金錢上的支持，更是給了員工莫大的安全感與強心針。

