張文、鄭捷北捷隨機砍人 他盼「禁單名」防犯罪引起眾怒

27歲通緝犯張文19日在台北車站與中山商圈持刀攻擊路人並拋擲煙霧彈，最後墜樓身亡，釀成4死11傷的慘劇。這起悲劇引發社會高度恐慌，然而在檢討治安與預防機制的聲浪中，竟有民眾在「公共政策網路參與平台」發起一項離譜提案，要求立法禁止小孩取「單名」，甚至主張現有單名者須強制改名。此提案一出，網友紛紛痛批邏輯錯亂，引發熱議。

該名提案者在平台上聲稱，為了社會安全應禁止取單名，並列舉此次涉案的張文、先前中捷隨機砍人的洪淨以及犯下北捷屠殺案的鄭捷，三人名字皆為單名（姓氏加名字共兩字）。提案內容強調這些嚴重襲擊者多具此特徵，因此推斷單名可能與反社會傾向有關，主張應強制立法規範。

這項提案迅速被轉發至各大社群平台與網路論壇，引爆網友怒火。不少人直呼「這什麼神邏輯」、「腦袋進水了嗎」，痛批提案者倒果為因，無視犯罪背後的家庭教育、心理健康與社會結構問題，反而將矛頭指向無辜的姓名格式。更有大批網友點名政壇與演藝圈的單名名人，如監察院長陳菊、立委黃捷、吳崢、范雲，以及藝人胡瓜、張菲等人，笑稱照此邏輯這些人都得被迫改名，「陳菊要改叫陳菊花嗎？」、「黃捷變黃捷運？」

針對這股荒謬的「單名獵巫」風潮，許多單名網友也感到莫名其妙，紛紛表示自己的名字寄託了父母的期許與祝福，竟無端被貼上潛在犯罪者的標籤。有人理性指出，歷史上也不乏名字雙名甚至三名的罪犯，犯罪行為與名字長短毫無關聯，這種提案不僅無法解決治安問題，更是在製造社會對立與不必要的恐慌。