他想拿現金交換禮物遭轟沒誠意 網推「2禮物」更體面

聖誕節將至，許多人也和親朋好友展開交換禮物。一名網友在PTT表示，自己打算準備現金1225元當作交換禮物，但擔心自己不夠用心，發文詢問大家意見，「這樣會不會太敷衍，有推薦其他的禮物嗎？不知道各位怎麼看」，貼文一出引發網友兩極熱議。

部分網友認為現金或等值禮物實用、方便，是理想選擇，「（現金）最實用的禮物」、「我的話就想抽到你的現金禮物」、「年度最大獎了好嗎？」、「都能送餐券了，現金也是差不多的意思」、「超有誠意，我想抽到」、「（現金）實用，因為一堆沒用的東西」。

也有人質疑送現金缺乏誠意，不符交換禮物的精神，「是很敷衍，玩比爛比好，你都不願意想」、「玩都懶得想，這種朋友誰想來往」、「送錢超無聊，就是一種不參加的替代行為」、「送錢、送垃圾就代表你不適合跟人交換禮物啊，甚至人際關係都有問題」、「你要換錢去銀行就好，玩什麼交換禮物」、「你知道什麼叫交換禮物嗎？除非你遠超規定預算」。

也有人提出替代方案，認為禮物的心意與實用性並重才最理想，「比起拿家裡不要的，二手來交換有誠意多了」、「我都送悠遊卡，然後裡面儲滿規定金額」、「悠遊卡造型聯名卡，裡面補足差額也是很讚」、「星巴克儲值卡啊，都是錢」。