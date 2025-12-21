朋友初訪1夜市驚呼「太大了！」 在地人揭真實坪數：逛到鐵腿

一名網友在Threads分享，朋友第一次逛斗六夜市，竟然驚呼「怎麼這麼大」，讓他聽了滿頭問號，「才約3000坪而已」。事實上，斗六觀光夜市是雲林規模最大的夜市之一，每周二、六、日營業，集結各式銅板小吃、服飾攤位與娛樂設施，加上腹地完整、動線明確，是不少旅客的首選。

貼文曝光後，不少在地人表示，「是我逛久了麻痺了嗎？怎麼沒感覺它那麼大」、「有這麼大嗎？現在才知道」、「以前沒搬家更大」、「是不是沒逛過在之前的」、「沒逛過最早成功夜市是嗎？那時才大，而且四通發達」；也有網友直言自己第一次逛就被嚇到，「我朋友也嚇到，第一次逛到鐵腿」。

也有人拿其他夜市比較，「他是不是沒逛過士林夜市、瑞豐夜市、六合夜市？」、「虎尾夜市更大，斗南的也比斗六大一點」、「西螺夜市有比較大嗎？我感覺西螺更大」、「如果以曾經擁有過的來說，桃園中壢仁海宮夜市是最大的（佔地2萬坪），但已經結束了」，多數人認為斗六夜市規模未必稱得上最大。

至於斗六夜市實際逛起來的感受，在地與外地的網友看法不一，「身為在地人，去一次就不去了，人多、擠、重複性又高，騎機車還沒位子停」、「超擠而且超多人邊逛邊抽菸」，也有人力挺表示，「我心中最愛的夜市」。

從Google評價來看，斗六觀光夜市累積超過1萬2000則評論，平均拿下4.4顆星。不少人大讚夜市攤販多、設施多、吃的也多，地方寬大，且衛生管理不錯。不過也有熟客提醒，夜市交通較不方便，「唯一缺點應該是太晚來的話，會很塞車喔」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康