快訊

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

試圖救人！日大咖記者赤手為倒下騎士止血「為自己的無力哽咽」

11年前親睹鄭捷血洗江子翠 歐陽靖「地獄月台」陰影未消

婚宴禮金包2物…她一看禮金簿氣炸：跟婚宴蟑螂沒兩樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，家人舉辦婚宴時，男方有一名親友帶了兩位不認識的陌生人同行，結果紅包內容讓全家氣炸，不只金額低得離譜，裡頭還夾雜玩具鈔票與名片。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，家人舉辦婚宴時，男方有一名親友帶了兩位不認識的陌生人同行，結果紅包內容讓全家氣炸，不只金額低得離譜，裡頭還夾雜玩具鈔票與名片。示意圖／Ingimage

你參加親朋好友的喜宴，禮金會包多少呢？一名女網友分享，家人舉辦婚宴時，男方有一名親友帶了兩位不認識的陌生人同行，結果紅包內容讓全家氣炸，不只金額低得離譜，裡頭還夾雜玩具鈔票與名片。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期家人舉辦婚宴，男方一名親友帶了2位陌生人一同出席，三人的紅包竟都出現「玩具鈔」，其中還有一包放了保險業務的名片，讓她怒批「這跟婚宴蟑螂有什麼兩樣？有誰參加婚宴會包假鈔外加放名片？還義正嚴詞的說自己是去祝福的？」。

這名女網友進一步說明，禮金簿上註明3人的紅包金額，第一包為3200元現金加100元玩具鈔；第二包為600元現金加2000元玩具鈔；第三包為200元現金加1000元玩具鈔、還有一張保險業務名片。讓她傻眼直呼「覺得不被尊重，包這樣還敢上台玩遊戲，拿我精心準備的小禮物」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示、「這真的超沒水準，可以不用再往來了」、「包200還敢來吃喜酒喔，開眼界了」、「真的很誇張，根本是鬧事的吧，不如別來」、「推薦放上名片，畢竟他都給你名片了，也介紹給大家認識一下」、「200到底是什麼鬼？而且不認識為什麼會知道還過去？」、「這輩子真的沒想過，婚宴紅包裡面可以放玩具鈔，現代人真會玩」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

紅包 婚宴蟑螂 假鈔 喜宴

延伸閱讀

女性身價隨年齡下滑？醫挺陳匡怡：拒追求者非炫耀 是自主選擇

母LINE完「今天好冷」無聲息…兒2天後返家電視沒關 臥室內見心碎一幕

說好婚禮前轉帳66萬聘金…男方家一拖再拖 網分析原因勸：別急著嫁

她點486元美食街套餐…男友嫌奢侈要求補錢 網譏：鹽酥雞後出現檸檬魚男

相關新聞

婚宴禮金包2物…她一看禮金簿氣炸：跟婚宴蟑螂沒兩樣

你參加親朋好友的喜宴，禮金會包多少呢？一名女網友分享，家人舉辦婚宴時，男方有一名親友帶了兩位不認識的陌生人同行，結果紅包內容讓全家氣炸，不只金額低得離譜，裡頭還夾雜玩具鈔票與名片。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

哈雷機車被張文燒毀！車主崩潰求助意外爆出黑歷史 網酸：以後不會了

19日晚間台北市爆發恐怖攻擊，27歲男子張文在台北車站丟煙霧彈、在中山站隨機砍人，整起事件導致4人死亡、9人受傷，震驚全台。對此，一名網友分享，自己的哈雷重機被張文投的煙霧彈給燒了，讓他焦急上網詢問「有人知道如何進行求償程序嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

日本人寧去南韓也不來台灣？ 一票人點出3缺點：台灣人自己都嫌了

台灣人愛出國旅遊，也希望外國人多多來台灣觀光消費，不過有一名網友日前去南韓玩，卻發現往日本的櫃檯擠了不少日本人準備回國，反觀往台灣的櫃檯都沒人，讓他不解為何日本人只去南韓玩，卻都不去台灣？貼文引起熱議，網友們點出外籍旅客不想來台灣旅遊的3個缺點。

北漂回南部有感 她列3點差異性：南部真的比較差嗎？

許多人離鄉背井到外地就業或讀書，多少都會和自己的家鄉做比較。有一名北漂再回南部的女網友表示，光是交通便利性、社交圈大小、職缺待遇的選擇，南北就有極大差異性，不免感嘆「南部真的比較差嗎？」貼文一出引起不少討論。

他見貴族世家自助吧1區域都沒人搶 一票人見菜色：絕對吃爆

越來越多餐飲業搶攻吃到飽市場，就連牛排館也不例外，不過既然是吃到飽，品項肯定多到讓人眼花撩亂，但相對地一定有些冷門的區塊讓人不想碰。有網友日前去某家連鎖牛排館用餐，卻發現清粥小菜區域完全沒人想夾，讓他打趣地說「這是幫長輩準備的嗎？」

鋪滿巧拼也沒用！鄰居晚上7點就嫌小孩吵 她淚訴：前房客也被逼走

一名女網友在 Dcard 發文抱怨，自己租住的舊大樓隔音不佳，而樓下住戶對聲音非常敏感，導致她與家人經常被抗議。她表示，樓下住戶甚至曾說之前的租客也因為吵鬧問題搬走，讓她不禁懷疑是不是自己也會面臨同樣困境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。