婚宴禮金包2物…她一看禮金簿氣炸：跟婚宴蟑螂沒兩樣

你參加親朋好友的喜宴，禮金會包多少呢？一名女網友分享，家人舉辦婚宴時，男方有一名親友帶了兩位不認識的陌生人同行，結果紅包內容讓全家氣炸，不只金額低得離譜，裡頭還夾雜玩具鈔票與名片。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期家人舉辦婚宴，男方一名親友帶了2位陌生人一同出席，三人的紅包竟都出現「玩具鈔」，其中還有一包放了保險業務的名片，讓她怒批「這跟婚宴蟑螂有什麼兩樣？有誰參加婚宴會包假鈔外加放名片？還義正嚴詞的說自己是去祝福的？」。

這名女網友進一步說明，禮金簿上註明3人的紅包金額，第一包為3200元現金加100元玩具鈔；第二包為600元現金加2000元玩具鈔；第三包為200元現金加1000元玩具鈔、還有一張保險業務名片。讓她傻眼直呼「覺得不被尊重，包這樣還敢上台玩遊戲，拿我精心準備的小禮物」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示、「這真的超沒水準，可以不用再往來了」、「包200還敢來吃喜酒喔，開眼界了」、「真的很誇張，根本是鬧事的吧，不如別來」、「推薦放上名片，畢竟他都給你名片了，也介紹給大家認識一下」、「200到底是什麼鬼？而且不認識為什麼會知道還過去？」、「這輩子真的沒想過，婚宴紅包裡面可以放玩具鈔，現代人真會玩」。