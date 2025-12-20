哈雷機車被張文燒毀！車主崩潰求助意外爆出黑歷史 網酸：以後不會了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運台北車站及中山商圈19日晚發生無差別殺人案，27歲張姓通緝犯最後於中山誠品畏罪墜樓身亡。記者翁至成／攝影
19日晚間台北市爆發恐怖攻擊，27歲男子張文台北車站丟煙霧彈、在中山站隨機砍人，整起事件導致4人死亡、11人受傷，震驚全台。對此，一名網友分享，自己的哈雷重機被張文投的煙霧彈給燒了，讓他焦急上網詢問「有人知道如何進行求償程序嗎？」，沒想到意外被翻出黑歷史，引發討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，起床後發現停在停車場的哈雷重機竟然被燒了，事後得知是隨機砍人的張文，丟煙霧彈導致，讓他焦急直呼「有人知道如何進行求償程序嗎？我要哭了啦，誰來幫我一下？」。

對此，有網友翻出這名車主的黑歷史，發現他之前常停在社區門口，影響一樓店家營業和車輛進出，更狡猾的是，因輪子沒有壓到人行道標線，警察到場也無法開單，經常佔用社區道路資源卻無法可管，加上附近不到五公尺的地方，就有單次40元、月租900元的停車場，讓她直呼「買得起哈雷重機，卻租不起停車場」。

貼文一出後，不少網友都表示「恭喜欸很棒啊，希望你求償無門欸」、「這就是報應嗎？」、「剛想說這台哈雷有點眼熟，沒想到真的是之前那個」、「這個不是之前有名的違停機車嗎？恭喜欸！這個報應在2025年末補上了」、「張文有看到你違停，所以…」、「哈哈本來很同情你，直到我點開評論」、「沒事，他以後再也沒有車可以亂停了」、「張文唯一做對的事就是燒了這台違規車」。

不過，也有部分網友留言緩頰，回應「人家後來就租車位了，還承認錯誤，誠心道歉，你們還有什麼好在那邊說什麼報應，嘲笑別人」、「找保險公司試試看，你有保乙式嗎」、「看你有沒有保車險，不過產險公司也很精明，應該賠不了多少」。

張文 重機 違停 台北車站

19日晚間台北市爆發恐怖攻擊,27歲男子張文在台北車站丟煙霧彈、在中山站隨機砍人,整起事件導致4人死亡、9人受傷,震驚全台。

