日本人寧去南韓也不來台灣？ 一票人點出3缺點：台灣人自己都嫌了

台灣人愛出國旅遊，也希望外國人多多來台灣觀光消費，不過有一名網友日前去南韓玩，卻發現往日本的櫃檯擠了不少日本人準備回國，反觀往台灣的櫃檯都沒人，讓他不解為何日本人只去南韓玩，卻都不去台灣？貼文引起熱議，網友們點出外籍旅客不想來台灣旅遊的3個缺點。

這名網友在PTT發文表示，日前去南韓玩，在釜山機場看到往日本的櫃檯擠了一堆人，一開始以為是南韓人要去日本玩，聽到日文才知道都是日本人。原來這些日本人都是準備要回國的，但往台灣的櫃檯卻一個人也沒有，讓原PO相當納悶。

原PO說從日本去南韓跟來台灣，也才差1個多小時，不知道為何日本人都全往南韓跑，而不來台灣玩。他事後也問了一下ChatGPT，得到的答案是如果台灣物價低才會讓外國客想來，可見低預算是旅客的首要考量。

貼文一出，多數人認為台灣旅遊花費貴、環境差、交通又亂，外國旅客根本不會想來，「住宿太貴」、「不要說住宿，便利商店飲料都比日本貴」、「國旅國內自己人都嫌棄，怎麼會期待外國人來」、「機票貴、住宿貴、交通爛」、「街道臭又醜，還要擔心被車撞、住宿又貴」、「貴，交通有跟沒有一樣」、「環境不好、交通混亂、住宿貴」。

也有網友分析日本人愛去南韓的理由，「韓國比較近，物價又不貴，還有韓流的影響」、「會去韓國的日本人大多是受韓國影視作品影響去的，人數其實不少」、「最大原因：韓離日本很近，次要主因：韓影視帶來的全球影響力」、「南韓近、便宜，旅遊品質比台灣好」、「韓國才潮，韓流風靡全球」。

不過仍有少數人反駁原PO的看法，「怎麼不在桃園機場待著觀察呢？」、「你要看登機時間吧，太早或太晚沒人排正常啊」、「台北也很多日本人，你是不是活在平行時空」。