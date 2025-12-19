快訊

獨／北車爆攻擊民眾疑「肉身擋彈」遭炸傷 急送台大搶救仍不治

北車、中山站連傳攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

日本人寧去南韓也不來台灣？ 一票人點出3缺點：台灣人自己都嫌了

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊示意圖。圖／AI生成
旅遊示意圖。圖／AI生成

台灣人愛出國旅遊，也希望外國人多多來台灣觀光消費，不過有一名網友日前去南韓玩，卻發現往日本的櫃檯擠了不少日本人準備回國，反觀往台灣的櫃檯都沒人，讓他不解為何日本人只去南韓玩，卻都不去台灣？貼文引起熱議，網友們點出外籍旅客不想來台灣旅遊的3個缺點。

這名網友在PTT發文表示，日前去南韓玩，在釜山機場看到往日本的櫃檯擠了一堆人，一開始以為是南韓人要去日本玩，聽到日文才知道都是日本人。原來這些日本人都是準備要回國的，但往台灣的櫃檯卻一個人也沒有，讓原PO相當納悶。

原PO說從日本去南韓跟來台灣，也才差1個多小時，不知道為何日本人都全往南韓跑，而不來台灣玩。他事後也問了一下ChatGPT，得到的答案是如果台灣物價低才會讓外國客想來，可見低預算是旅客的首要考量。

貼文一出，多數人認為台灣旅遊花費貴、環境差、交通又亂，外國旅客根本不會想來，「住宿太貴」、「不要說住宿，便利商店飲料都比日本貴」、「國旅國內自己人都嫌棄，怎麼會期待外國人來」、「機票貴、住宿貴、交通爛」、「街道臭又醜，還要擔心被車撞、住宿又貴」、「貴，交通有跟沒有一樣」、「環境不好、交通混亂、住宿貴」。

也有網友分析日本人愛去南韓的理由，「韓國比較近，物價又不貴，還有韓流的影響」、「會去韓國的日本人大多是受韓國影視作品影響去的，人數其實不少」、「最大原因：韓離日本很近，次要主因：韓影視帶來的全球影響力」、「南韓近、便宜，旅遊品質比台灣好」、「韓國才潮，韓流風靡全球」。

不過仍有少數人反駁原PO的看法，「怎麼不在桃園機場待著觀察呢？」、「你要看登機時間吧，太早或太晚沒人排正常啊」、「台北也很多日本人，你是不是活在平行時空」。

南韓 日本 釜山

延伸閱讀

陸商務部宣布 對美國歐盟南韓三元乙丙橡膠續徵反傾銷稅

日中經協會長與大陸駐日大使會面 提出盼代表團1月能訪北京

金主愛走金正恩前方 掀接班猜測 前南韓高官神解讀

中國人的衝動擋不住！日本旅遊哪來的雪崩？觀光業底氣強大關鍵：從小村落就能看見

相關新聞

日本人寧去南韓也不來台灣？ 一票人點出3缺點：台灣人自己都嫌了

台灣人愛出國旅遊，也希望外國人多多來台灣觀光消費，不過有一名網友日前去南韓玩，卻發現往日本的櫃檯擠了不少日本人準備回國，反觀往台灣的櫃檯都沒人，讓他不解為何日本人只去南韓玩，卻都不去台灣？貼文引起熱議，網友們點出外籍旅客不想來台灣旅遊的3個缺點。

北漂回南部有感 她列3點差異性：南部真的比較差嗎？

許多人離鄉背井到外地就業或讀書，多少都會和自己的家鄉做比較。有一名北漂再回南部的女網友表示，光是交通便利性、社交圈大小、職缺待遇的選擇，南北就有極大差異性，不免感嘆「南部真的比較差嗎？」貼文一出引起不少討論。

他見貴族世家自助吧1區域都沒人搶 一票人見菜色：絕對吃爆

越來越多餐飲業搶攻吃到飽市場，就連牛排館也不例外，不過既然是吃到飽，品項肯定多到讓人眼花撩亂，但相對地一定有些冷門的區塊讓人不想碰。有網友日前去某家連鎖牛排館用餐，卻發現清粥小菜區域完全沒人想夾，讓他打趣地說「這是幫長輩準備的嗎？」

鋪滿巧拼也沒用！鄰居晚上7點就嫌小孩吵 她淚訴：前房客也被逼走

一名女網友在 Dcard 發文抱怨，自己租住的舊大樓隔音不佳，而樓下住戶對聲音非常敏感，導致她與家人經常被抗議。她表示，樓下住戶甚至曾說之前的租客也因為吵鬧問題搬走，讓她不禁懷疑是不是自己也會面臨同樣困境。

削皮器兩旁小洞作用曝光 一票人恍然大悟：第一次知道

不少小物看似平凡，但其實功用不只單單一樣。有一名網友透露自己活了30年，最近才知道常見的削皮器，旁邊的小洞是做什麼用的，貼文也引起不少討論，多數人也恍然大悟，直呼第一次知道功用。

幫公司採購買出心得 她曝「好市多價差」：一次就賺回會員費

大賣場網羅全台甚至其他國家的商品，種類豐富多樣，價格又實惠，是許多人採購的最佳選擇。有一名擔任公司總務的女網友透露，自己幫公司採購多年也買出心得，發現價差多的東西，一次大量買，價差就超過會員費，貼文讓不少人很有共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。