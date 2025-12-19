北漂回南部有感 她列3點差異性：南部真的比較差嗎？

許多人離鄉背井到外地就業或讀書，多少都會和自己的家鄉做比較。有一名北漂再回南部的女網友表示，光是交通便利性、社交圈大小、職缺待遇的選擇，南北就有極大差異性，不免感嘆「南部真的比較差嗎？」貼文一出引起不少討論。

這名女網友在Dcard發文表示，去（2024）年從北部回南部居住後，深深覺得南北在某些方面還是有很大的差別。她舉了三個例子做比較，首先是交通，北部的公車與捷運非常地便利，班次也很密集，只要不是到很遠的山裡面，幾乎都能靠大眾運輸到達。其次是社交活動，原PO說以前在北部時，常常會去找語言交換的場合當作社交拓展，放假時也會參加一些小活動，讓生活不無聊，但回到南部後，這樣的機會就少了很多。

第三是就業，找工作是最常被拿來做比較的，南部職缺不像北部多樣化，反而是傳產居多，待遇相對地也就不優渥，連進修的資源都集中在北部。

雖然看似缺點不少，但原PO說回南部住在家裡，唯一「優點」就是不用繳房租。她感嘆在南部步調變慢，不像以前那樣衝勁十足，雖然有在規劃未來的方向，但低薪情況還是讓她覺得很慌張。

貼文引起熱議，不少過來人比較偏愛南部的生活步調，「台北只適合旅遊，畢竟交通便利，要養身和心，過著舒適的慢生活，還得是南部」、「從小就住新北也有祖傳房，大學到旗山唸書才發現自己比較適合南部生活步調，畢業後回台北工作十年，天天都在抱怨人多、壓力大、又擠又煩，存了一點錢搬來台南定居快四年了」、「我桃園人，在高雄住過六年後直接愛上。高雄物價比較低，步調比較慢（大家比較親切的感覺），也有很多景點可以去玩，而且我討厭冬天，所以覺得高雄很讚」

但也有網友認為南部的就業和薪資還是無法留住人，「我台北人，但唸書工作在中南部待了15年，最南到嘉義，氣候是真比台北舒服。不過最後考慮資源還是選擇北部成家」、「南部低薪是真的，生活很無趣也是真的」、「南部職缺真的很少，也缺乏多樣性」、「給我北部的薪水，南部的物價就好」。