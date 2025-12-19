他見貴族世家自助吧1區域都沒人搶 一票人見菜色：絕對吃爆

越來越多餐飲業搶攻吃到飽市場，就連牛排館也不例外，不過既然是吃到飽，品項肯定多到讓人眼花撩亂，但相對地一定有些冷門的區塊讓人不想碰。有網友日前去某家連鎖牛排館用餐，卻發現清粥小菜區域完全沒人想夾，讓他打趣地說「這是幫長輩準備的嗎？」

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，日前到知名連鎖牛排館「貴族世家」用餐，但發現自助吧其他區很多人搶，唯獨清粥小菜這一區沒半個人。從他貼出的照片看到，除了檯面上放了花生、鴨蛋、麵筋、肉鬆、豆棗等8樣小菜，旁邊還有一大桶稀飯，但每盤小菜的份量幾乎滿滿的，彷彿沒人動過似的，讓原PO忍不住笑說，「貴族世家自助吧最冷門的區塊，是專門幫阿公阿嬤準備的嗎？」

但貼文一出，不少人則給予好評，認為考慮到各年齡層很貼心，「老少皆宜啊」、「清粥小菜區在宵夜時段是很貴的」、「不懂吃的才會認為那是冷門的區塊」、「比起西式吐司，這種清粥小菜更有性價比（即CP值的意思）」、「這應該算是素菜，各種客層都兼顧」、「當你吃膩大魚大肉，這區根本神區」、「照顧到少數想吃清淡的，很貼心」。

更有許多老饕坦言看到清粥小菜一定會吃，「我都吃這區耶，吻仔魚+肉鬆+油筍要吃到爆呀」、「完蛋了，這種我很愛耶」、「可是我很喜歡這個區塊耶」、「結束前最後一輪」、「這很好吃好嗎？去酒店住宿，早餐我一定要來碗清粥配這些菜」、「這個我一定吃爆」、「我自己是還滿喜歡吃的，要不然外面的盤子，小菜隨隨便便夾一夾也要破百」。