快訊

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

日本宣布升息日圓卻走弱 專家：哈日族別擔心買不到日圓的「甜甜價」

他見貴族世家自助吧1區域都沒人搶 一票人見菜色：絕對吃爆

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO到貴族世家用餐，發現自助吧中清粥小菜的區域鮮少人動，讓他笑說是為了長輩準備的。 圖擷自爆廢公社公開版
原PO到貴族世家用餐，發現自助吧中清粥小菜的區域鮮少人動，讓他笑說是為了長輩準備的。 圖擷自爆廢公社公開版

越來越多餐飲業搶攻吃到飽市場，就連牛排館也不例外，不過既然是吃到飽，品項肯定多到讓人眼花撩亂，但相對地一定有些冷門的區塊讓人不想碰。有網友日前去某家連鎖牛排館用餐，卻發現清粥小菜區域完全沒人想夾，讓他打趣地說「這是幫長輩準備的嗎？」

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，日前到知名連鎖牛排館「貴族世家」用餐，但發現自助吧其他區很多人搶，唯獨清粥小菜這一區沒半個人。從他貼出的照片看到，除了檯面上放了花生、鴨蛋、麵筋、肉鬆、豆棗等8樣小菜，旁邊還有一大桶稀飯，但每盤小菜的份量幾乎滿滿的，彷彿沒人動過似的，讓原PO忍不住笑說，「貴族世家自助吧最冷門的區塊，是專門幫阿公阿嬤準備的嗎？」

但貼文一出，不少人則給予好評，認為考慮到各年齡層很貼心，「老少皆宜啊」、「清粥小菜區在宵夜時段是很貴的」、「不懂吃的才會認為那是冷門的區塊」、「比起西式吐司，這種清粥小菜更有性價比（即CP值的意思）」、「這應該算是素菜，各種客層都兼顧」、「當你吃膩大魚大肉，這區根本神區」、「照顧到少數想吃清淡的，很貼心」。

更有許多老饕坦言看到清粥小菜一定會吃，「我都吃這區耶，吻仔魚+肉鬆+油筍要吃到爆呀」、「完蛋了，這種我很愛耶」、「可是我很喜歡這個區塊耶」、「結束前最後一輪」、「這很好吃好嗎？去酒店住宿，早餐我一定要來碗清粥配這些菜」、「這個我一定吃爆」、「我自己是還滿喜歡吃的，要不然外面的盤子，小菜隨隨便便夾一夾也要破百」。

牛排 吃到飽

延伸閱讀

無酒精也能嗨！德州鮮切牛排聯手EBEN康普茶 打造最潮清醒狂歡派對

4人同行1人免費！ 路易莎Buffet「青焰牛排」插旗逢甲　698元爽吃炭火牛排＋龍蝦＋百道自助吧

肉多多9歲了！超划算「299元套餐」限時回歸 「5盎司肉盤＋70種蔬食自助吧」不限時爽吃到明年

店家證實了！全台3家「傑克兄弟」牛排館 明年元月中謝幕

相關新聞

他見貴族世家自助吧1區域都沒人搶 一票人見菜色：絕對吃爆

越來越多餐飲業搶攻吃到飽市場，就連牛排館也不例外，不過既然是吃到飽，品項肯定多到讓人眼花撩亂，但相對地一定有些冷門的區塊讓人不想碰。有網友日前去某家連鎖牛排館用餐，卻發現清粥小菜區域完全沒人想夾，讓他打趣地說「這是幫長輩準備的嗎？」

鋪滿巧拼也沒用！鄰居晚上7點就嫌小孩吵 她淚訴：前房客也被逼走

一名女網友在 Dcard 發文抱怨，自己租住的舊大樓隔音不佳，而樓下住戶對聲音非常敏感，導致她與家人經常被抗議。她表示，樓下住戶甚至曾說之前的租客也因為吵鬧問題搬走，讓她不禁懷疑是不是自己也會面臨同樣困境。

削皮器兩旁小洞作用曝光 一票人恍然大悟：第一次知道

不少小物看似平凡，但其實功用不只單單一樣。有一名網友透露自己活了30年，最近才知道常見的削皮器，旁邊的小洞是做什麼用的，貼文也引起不少討論，多數人也恍然大悟，直呼第一次知道功用。

幫公司採購買出心得 她曝「好市多價差」：一次就賺回會員費

大賣場網羅全台甚至其他國家的商品，種類豐富多樣，價格又實惠，是許多人採購的最佳選擇。有一名擔任公司總務的女網友透露，自己幫公司採購多年也買出心得，發現價差多的東西，一次大量買，價差就超過會員費，貼文讓不少人很有共鳴。

日本女婿怨薑母鴨店椅子矮又難坐 台灣岳父1句話反將一軍

天氣冷颼颼，又是薑母鴨店生意的旺季，藝人吳怡霈近日在Threads透露日本老公不懂為何吃薑母鴨要坐那麼矮的椅子，結果卻被她爸爸回將了一軍。貼文笑翻不少網友，內行人也解釋其原因。

明明上過家政！他指年輕人都不會1技能 一票不認同：交給專業便宜又好看

你會縫東西嗎？一名網友發文，指出現在年輕人幾乎都不會縫紉了，鈕扣掉了或是衣服破洞不是給媽媽縫，就是放假時拿去給外面的店舖縫，雖然國中家政課有教，卻忘光光了，對此，不少網友提到「時間成本」和專業性的問題，認為花錢給專業的做並無不妥。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。