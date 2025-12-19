快訊

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

黃明志捲謝侑芯命案「工作全停、將再上法庭」 發文人生最低谷洩心境

日本公布「首都直下型地震」最新報告 1.8萬人恐罹難、經損17兆元

鋪滿巧拼也沒用！鄰居晚上7點就嫌小孩吵 她淚訴：前房客也被逼走

聯合新聞網／ 綜合報導
一名母親表示，鄰居總是抗議小孩跑跳製造噪音。 示意圖／ingimage
一名母親表示，鄰居總是抗議小孩跑跳製造噪音。 示意圖／ingimage

一名女網友以「覺得對聲音敏感，真的不要住大樓」為題在Dcard發文抱怨，自己租住的舊大樓隔音不佳，而樓下住戶對聲音非常敏感，導致她與家人經常被抗議。她表示，樓下住戶甚至曾說之前的租客也因為吵鬧問題搬走，讓她不禁懷疑是不是自己也會面臨同樣困境。

原PO透露，她有一個不到3歲的孩子，因為孩子活潑好動，常會自己開門跑到客廳或廚房。即便她已經在房間和走廊鋪滿巧拼，盡量降低聲音，但樓下住戶仍覺得吵，甚至在晚上7點多孩子稍微活動或看電視，就會立刻收到抗議。

她無奈表示，自己和家人已經花費不少心力和金錢改善隔音，但樓下住戶仍不滿，讓她開始考慮是否也只能搬家。原PO最後直言，這種狀況真的讓人很煩，她不確定還能怎麼辦，只能尋求網友建議。

貼文曝光後網友紛紛安慰，「不要理他就好了，我家樓下也一個」、「懂妳的無力感，我室友也嫌我開門很吵，我已經小力放慢開了」、「沒到睡覺時間就算真的有點聲音也還好吧…妳都鋪巧拼了」，還有貼心網友提供建議「可以鋪地毯，國外大樓都是利用室內鋪地毯降噪」。

也有苦主挺鄰居，「怎不說要生小孩就不要住大樓」、「妳有小孩不會帶出去放電，要在家裡折磨其他住戶甚麼心態」、「為什麼不培養妳小孩靜態活動？要讓他到處跑呢」、「自己也知道是小朋友跑動造成的，那證明什麼，證明妳已經有自知之明了，但妳還是希望合理化自己的行為」。

鄰居 噪音

延伸閱讀

救命關頭還在叭！計程車擋救護車逼讓道 全網砲轟：不配開車

最慘不是搭錯！達人揭「首爾地鐵10大潛規則」 誤踩地雷恐招整車白眼

別再相信手！冬衣「冰冰的」到底乾了沒？內行曝訣竅：用1部位去蹭

神缺還大坑？55K行政職5項工作掀論戰 支持者見一點太佛：超過行情

相關新聞

鋪滿巧拼也沒用！鄰居晚上7點就嫌小孩吵 她淚訴：前房客也被逼走

一名女網友在 Dcard 發文抱怨，自己租住的舊大樓隔音不佳，而樓下住戶對聲音非常敏感，導致她與家人經常被抗議。她表示，樓下住戶甚至曾說之前的租客也因為吵鬧問題搬走，讓她不禁懷疑是不是自己也會面臨同樣困境。

削皮器兩旁小洞作用曝光 一票人恍然大悟：第一次知道

不少小物看似平凡，但其實功用不只單單一樣。有一名網友透露自己活了30年，最近才知道常見的削皮器，旁邊的小洞是做什麼用的，貼文也引起不少討論，多數人也恍然大悟，直呼第一次知道功用。

幫公司採購買出心得 她曝「好市多價差」：一次就賺回會員費

大賣場網羅全台甚至其他國家的商品，種類豐富多樣，價格又實惠，是許多人採購的最佳選擇。有一名擔任公司總務的女網友透露，自己幫公司採購多年也買出心得，發現價差多的東西，一次大量買，價差就超過會員費，貼文讓不少人很有共鳴。

日本女婿怨薑母鴨店椅子矮又難坐 台灣岳父1句話反將一軍

天氣冷颼颼，又是薑母鴨店生意的旺季，藝人吳怡霈近日在Threads透露日本老公不懂為何吃薑母鴨要坐那麼矮的椅子，結果卻被她爸爸回將了一軍。貼文笑翻不少網友，內行人也解釋其原因。

明明上過家政！他指年輕人都不會1技能 一票不認同：交給專業便宜又好看

你會縫東西嗎？一名網友發文，指出現在年輕人幾乎都不會縫紉了，鈕扣掉了或是衣服破洞不是給媽媽縫，就是放假時拿去給外面的店舖縫，雖然國中家政課有教，卻忘光光了，對此，不少網友提到「時間成本」和專業性的問題，認為花錢給專業的做並無不妥。

擦淚用？公司聖誕交換禮物她中「70包衛生紙」 一票網友慰問：比我好

聖誕節將至，不少公司會舉辦交換禮物的活動。一名女網友發文，稱她的公司提前舉辦交換禮物活動，雖然有規定價格區間，但她卻抽到一大箱「衛生紙」，讓她完全笑不出來，對此，不少網友紛紛分享自己交換禮物收到的不實用物品，安慰原PO：「比我收到的好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。