鋪滿巧拼也沒用！鄰居晚上7點就嫌小孩吵 她淚訴：前房客也被逼走

一名女網友以「覺得對聲音敏感，真的不要住大樓」為題在Dcard發文抱怨，自己租住的舊大樓隔音不佳，而樓下住戶對聲音非常敏感，導致她與家人經常被抗議。她表示，樓下住戶甚至曾說之前的租客也因為吵鬧問題搬走，讓她不禁懷疑是不是自己也會面臨同樣困境。

原PO透露，她有一個不到3歲的孩子，因為孩子活潑好動，常會自己開門跑到客廳或廚房。即便她已經在房間和走廊鋪滿巧拼，盡量降低聲音，但樓下住戶仍覺得吵，甚至在晚上7點多孩子稍微活動或看電視，就會立刻收到抗議。

她無奈表示，自己和家人已經花費不少心力和金錢改善隔音，但樓下住戶仍不滿，讓她開始考慮是否也只能搬家。原PO最後直言，這種狀況真的讓人很煩，她不確定還能怎麼辦，只能尋求網友建議。

貼文曝光後網友紛紛安慰，「不要理他就好了，我家樓下也一個」、「懂妳的無力感，我室友也嫌我開門很吵，我已經小力放慢開了」、「沒到睡覺時間就算真的有點聲音也還好吧…妳都鋪巧拼了」，還有貼心網友提供建議「可以鋪地毯，國外大樓都是利用室內鋪地毯降噪」。

也有苦主挺鄰居，「怎不說要生小孩就不要住大樓」、「妳有小孩不會帶出去放電，要在家裡折磨其他住戶甚麼心態」、「為什麼不培養妳小孩靜態活動？要讓他到處跑呢」、「自己也知道是小朋友跑動造成的，那證明什麼，證明妳已經有自知之明了，但妳還是希望合理化自己的行為」。