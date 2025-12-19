削皮器兩旁小洞作用曝光 一票人恍然大悟：第一次知道

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享自己日前才知道削皮器旁的小洞有什麼作用，不少人得知後也驚呼長知識了。 示意圖／ingimage
不少小物看似平凡，但其實功用不只單單一樣。有一名網友透露自己活了30年，最近才知道常見的削皮器，旁邊的小洞是做什麼用的，貼文也引起不少討論，多數人也恍然大悟，直呼第一次知道功用。

從原PO在Threads貼出的影片看到她正在削馬鈴薯，當馬鈴薯皮削完後，再利用削皮器旁邊的小洞將芽眼挖掉。她說自己活了30年，直到最近才明白削皮器旁邊的小洞是幹嘛的，不免自嘲自己是不是太笨了。

貼文也讓不少人驚呼長知識，「第一次知道，削皮器還可以這樣用」、「GET！生活技能+1」、「不怪你，我40歲才知道…」、「現在知道了，以後一輩子受用」、「原來不是拿來穿繩子掛的」、「我上個月才實際使用了這個來挖馬鈴薯的黑點…都活超過半世紀了才會用」、「不是吧，我現在才知道」；就連網紅呱吉也很訝異，「我活了50年第一次知道，不能只有我看到」。

外國網站《Reddit》也曾有人提出同樣疑問，有內行網友留言解釋削皮器旁的小洞或凹槽，主要是用來挖除馬鈴薯的芽眼或者黑點的「芽眼去除器」，也可以把一些蔬果如番茄的蒂頭挖掉，同樣讓不少人開了眼界。

