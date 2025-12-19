幫公司採購買出心得 她曝「好市多價差」：一次就賺回會員費

大賣場網羅全台甚至其他國家的商品，種類豐富多樣，價格又實惠，是許多人採購的最佳選擇。有一名擔任公司總務的女網友透露，自己幫公司採購多年也買出心得，發現價差多的東西，一次大量買，價差就超過會員費，貼文讓不少人很有共鳴。

這名女網友在臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己是進公司幫忙採購日常生活用品才加入好市多會員，也因此發現很多東西在好市多買比外面還便宜。她說公司是20幾年的企業會員，當初看到前輩們的採購清單，都會備註哪些物品去好市多買比較便宜，所以才開始研究賣場與外面的價差。

原PO舉例，金頂電池在好市多一顆平均10.38元，外面平均一顆13到18元；濾水壺濾心好市多平均一個143元，外面其他牌子大概是活動價才有這個價錢；泡舒植物強效洗潔精在好市多平均每公斤57.76元，外面大概每公斤75到80元；桂格特濃燕麥片在好市多1箱(42gx48包)要499元，外面大概599元。

其他還有很多商品，其中科克蘭的東西跟外面比起來CP值就高很多，她說這種價差比較多的日用品，一次買一個月的量，價差就多過會員費了，也因此公司的尾牙、春酒，福委會都會到好市多採買。

貼文一出，不少精打細算的網友也很認同，「外面應該找不到牛肉捲那種高CP值的食物了」、「零食餅乾的價差也很多欸」、「好市多的品項夠全，基本上你如果負責買尾牙的東西，好市多可以一站買齊」、「還有那些罐裝飲料，妳算下來都比外面便宜很多」、「當初會辦好市多會員就是因為我們家某些東西用量很大，真的大概一個月採購一次，那個價差就夠會員費了」、「妳光是特價檔期爆買一波，就能賺回會員費了」、「3C、電子類光是一個的價差就很可觀了」。