快訊

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

日本女婿怨薑母鴨店椅子矮又難坐 台灣岳父1句話反將一軍

聯合新聞網／ 綜合報導
每到冬天，就是薑母鴨店生意最火熱的時候。示意圖／AI生成
每到冬天，就是薑母鴨店生意最火熱的時候。示意圖／AI生成

天氣冷颼颼，又是薑母鴨店生意的旺季，藝人吳怡霈近日在Threads透露日本老公不懂為何吃薑母鴨要坐那麼矮的椅子，結果卻被她爸爸回將了一軍。貼文笑翻不少網友，內行人也解釋其原因。

吳怡霈日前帶日本老公和家人去吃薑母鴨，但先生好奇為什麼台灣的薑母鴨店桌椅很矮又很難坐，沒想到她爸爸吐槽「你們日本榻榻米才難坐吧，要跪？」讓吳怡霈笑說兩人的對話由台灣獲勝，卻也好奇為何薑母鴨店的桌椅這麼矮？

貼文引來不少討論，「令尊講話超直白，完全沒在對女婿客氣的」、「我178（公分），每次吃薑母鴨都要坐得像關公一樣才有辦法」、「我都自備椅墊，有些椅子超硬的…屁股有夠痛」、「矮就算了，還一個洞一個洞，痛死了」、「如果是炭火的薑母鴨都是低桌，這樣低角度換炭火比較不費力氣」、「上完飛輪課隔天去吃薑母鴨，在站起來的瞬間大叫到隔壁桌（全部）都看我」。

多數人認為原因在於店家要拚「翻桌率」，《聯合新聞網》也曾報導過，不少人對於薑母鴨店的桌椅太矮很有怨言，有內行人就解釋桌椅矮除了安全和方便店員服務以外，重點還是在於讓客人肚子遭壓縮，容易很快吃飽，再加上椅子不好坐，不會坐太久，這樣「翻桌率」才會高。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

薑母鴨 吳怡霈

延伸閱讀

經典賽／Netflix豪擲30億搶下日本轉播權 大谷翔平是關鍵

和泰汽車啟動海外布局 將投資日本商用車事業

答案揭曉！和泰車今日暫停股票交易 將砸百億投資日本商用車事業

藍鑽石、小紅機成回憶！ 日本旅遊上網神器「Wi-Ho!特樂通」年底退出台灣 網嘆：時代的眼淚

相關新聞

幫公司採購買出心得 她曝「好市多價差」：一次就賺回會員費

大賣場網羅全台甚至其他國家的商品，種類豐富多樣，價格又實惠，是許多人採購的最佳選擇。有一名擔任公司總務的女網友透露，自己幫公司採購多年也買出心得，發現價差多的東西，一次大量買，價差就超過會員費，貼文讓不少人很有共鳴。

日本女婿怨薑母鴨店椅子矮又難坐 台灣岳父1句話反將一軍

天氣冷颼颼，又是薑母鴨店生意的旺季，藝人吳怡霈近日在Threads透露日本老公不懂為何吃薑母鴨要坐那麼矮的椅子，結果卻被她爸爸回將了一軍。貼文笑翻不少網友，內行人也解釋其原因。

明明上過家政！他指年輕人都不會1技能 一票不認同：交給專業便宜又好看

你會縫東西嗎？一名網友發文，指出現在年輕人幾乎都不會縫紉了，鈕扣掉了或是衣服破洞不是給媽媽縫，就是放假時拿去給外面的店舖縫，雖然國中家政課有教，卻忘光光了，對此，不少網友提到「時間成本」和專業性的問題，認為花錢給專業的做並無不妥。

擦淚用？公司聖誕交換禮物她中「70包衛生紙」 一票網友慰問：比我好

聖誕節將至，不少公司會舉辦交換禮物的活動。一名女網友發文，稱她的公司提前舉辦交換禮物活動，雖然有規定價格區間，但她卻抽到一大箱「衛生紙」，讓她完全笑不出來，對此，不少網友紛紛分享自己交換禮物收到的不實用物品，安慰原PO：「比我收到的好」。

訂單改地點加收40元車馬費…他怨外送員「威脅」 網不挺：天經地義

訂單填錯地點，被外送員要求多收錢合理嗎？一名男網友發文，稱他用foodpanda點餐，不小心填錯地點，距離相差2公里之遠，他認為外送員理應先把餐點送過來，他再補小費，但這次外送員直接在電話裡要求他加40元車馬費，讓他直言「很不舒服」。

老爺爺買咖啡遭拒！超商店員堅稱「賣完了」 原因曝光網讚：好溫柔

台灣最美的風景是人！諮商心理師胡展誥分享超商暖心小故事，稱遇到一位爺爺想買咖啡，但店員堅持「賣完了」，只叫爺爺把錢收好，明天再來喝，事後才得知，原來爺爺有時會忘了自己已經喝過咖啡了，重複前去購買，他才

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。