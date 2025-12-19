日本女婿怨薑母鴨店椅子矮又難坐 台灣岳父1句話反將一軍

天氣冷颼颼，又是薑母鴨店生意的旺季，藝人吳怡霈近日在Threads透露日本老公不懂為何吃薑母鴨要坐那麼矮的椅子，結果卻被她爸爸回將了一軍。貼文笑翻不少網友，內行人也解釋其原因。

吳怡霈日前帶日本老公和家人去吃薑母鴨，但先生好奇為什麼台灣的薑母鴨店桌椅很矮又很難坐，沒想到她爸爸吐槽「你們日本榻榻米才難坐吧，要跪？」讓吳怡霈笑說兩人的對話由台灣獲勝，卻也好奇為何薑母鴨店的桌椅這麼矮？

貼文引來不少討論，「令尊講話超直白，完全沒在對女婿客氣的」、「我178（公分），每次吃薑母鴨都要坐得像關公一樣才有辦法」、「我都自備椅墊，有些椅子超硬的…屁股有夠痛」、「矮就算了，還一個洞一個洞，痛死了」、「如果是炭火的薑母鴨都是低桌，這樣低角度換炭火比較不費力氣」、「上完飛輪課隔天去吃薑母鴨，在站起來的瞬間大叫到隔壁桌（全部）都看我」。

多數人認為原因在於店家要拚「翻桌率」，《聯合新聞網》也曾報導過，不少人對於薑母鴨店的桌椅太矮很有怨言，有內行人就解釋桌椅矮除了安全和方便店員服務以外，重點還是在於讓客人肚子遭壓縮，容易很快吃飽，再加上椅子不好坐，不會坐太久，這樣「翻桌率」才會高。