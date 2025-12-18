明明上過家政！他指年輕人都不會1技能 一票不認同：交給專業便宜又好看
你會縫東西嗎？一名網友發文，指出現在年輕人幾乎都不會縫紉了，雖然國中家政課有教，卻早已忘光光，鈕扣掉了或是衣服破洞不是給媽媽縫，就是放假時拿去給外面的店鋪縫。對此，不少網友提到「時間成本」和專業性的問題，認為花錢給專業的做並無不妥。
一名網友在PTT發文，表示他發現年輕人似乎都不會「縫東西」了，如果褲子鈕扣掉了、環保袋提把斷裂或衣服布料有破洞，都不會自己動手縫上，而是帶回家給媽媽縫、放假拿出去給店鋪縫，不然就是直接丟掉換新的。
原PO表示，很難想像現在40歲以下的年輕人連最簡單的縫紉技術都不會，國中家政課雖然有教過，但縫紉只要長時間沒接觸就會忘光光，變成「生活白癡」；也好奇在兩性交往中，如果缺乏縫紉技術是否會影響對方的評價。
此文一出，不少網友指出時間和專業的問題，覺得給縫紉交給專業人士也是很好的選擇，「自己縫很爛，文山區一家店縫得超好」、「付錢給專業的做就好了」、「自己縫還要準備針線盒，萬一釦子掉了還不知道去哪找，花錢去外面一顆了不起20元又快又好，幹嘛自己縫」、「成本問題，你自己逢的時間去賺錢買都比較划算」、「拿給別人縫很便宜也好看」、「拿給別人縫才幾十元又縫得好看，幹嘛自己縫」。
但也有網友認為縫東西非常簡單，很短時間就能學會，而且有當兵的人應該都會，「縫扣子也不用一分鐘，就有人要花錢，是有多盤，打開YouTube學學好嗎」、「有當兵的年輕人應該都會針線，會發針線包，裡面有針和線還有鈕扣，這個問題就像是如何打童軍繩結，當兵的時侯也是要學習打各種繩結」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言