明明上過家政！他指年輕人都不會1技能 一票不認同：交給專業便宜又好看

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出現在年輕人幾乎都不會縫紉了。示意圖／Ingimage
你會縫東西嗎？一名網友發文，指出現在年輕人幾乎都不會縫紉了，雖然國中家政課有教，卻早已忘光光，鈕扣掉了或是衣服破洞不是給媽媽縫，就是放假時拿去給外面的店鋪縫。對此，不少網友提到「時間成本」和專業性的問題，認為花錢給專業的做並無不妥。

一名網友在PTT發文，表示他發現年輕人似乎都不會「縫東西」了，如果褲子鈕扣掉了、環保袋提把斷裂或衣服布料有破洞，都不會自己動手縫上，而是帶回家給媽媽縫、放假拿出去給店鋪縫，不然就是直接丟掉換新的。

原PO表示，很難想像現在40歲以下的年輕人連最簡單的縫紉技術都不會，國中家政課雖然有教過，但縫紉只要長時間沒接觸就會忘光光，變成「生活白癡」；也好奇在兩性交往中，如果缺乏縫紉技術是否會影響對方的評價。

此文一出，不少網友指出時間和專業的問題，覺得給縫紉交給專業人士也是很好的選擇，「自己縫很爛，文山區一家店縫得超好」、「付錢給專業的做就好了」、「自己縫還要準備針線盒，萬一釦子掉了還不知道去哪找，花錢去外面一顆了不起20元又快又好，幹嘛自己縫」、「成本問題，你自己逢的時間去賺錢買都比較划算」、「拿給別人縫很便宜也好看」、「拿給別人縫才幾十元又縫得好看，幹嘛自己縫」。

但也有網友認為縫東西非常簡單，很短時間就能學會，而且有當兵的人應該都會，「縫扣子也不用一分鐘，就有人要花錢，是有多盤，打開YouTube學學好嗎」、「有當兵的年輕人應該都會針線，會發針線包，裡面有針和線還有鈕扣，這個問題就像是如何打童軍繩結，當兵的時侯也是要學習打各種繩結」。

年輕人

