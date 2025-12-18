老爺爺買咖啡遭拒！超商店員堅稱「賣完了」 原因曝光網讚：好溫柔

台灣最美的風景是人！諮商心理師胡展誥分享超商暖心小故事，稱遇到一位爺爺想買咖啡，但店員堅持「賣完了」，只叫爺爺把錢收好，明天再來喝，事後才得知，原來爺爺有時會忘了自己已經喝過咖啡了，重複前去購買，他才會拒賣。讓他讚嘆「好佩服一個人能夠把話講得如此溫柔」。

胡展誥17日在臉書發文，分享前幾天去超商買茶葉蛋時遇到的場景。他表示，有位年紀很大的爺爺想買咖啡，卻被年輕店員拒絕，來回推拒幾次後，店員便說「今天咖啡已賣完」，讓爺爺把錢收好，明天來一定泡咖啡給他喝。

雖然爺爺最後失望而歸，但他觀察兩人互動，猜測這情形不是第一次發生。詢問後，該店員解釋「爺爺有時候會忘了自己喝了幾杯咖啡」，所以若他一天當中重複來買，就不會賣給他。胡展誥聽了驚訝表示「沒有過多的臆測，也沒有負面的標籤，好佩服一個人能夠把話講得如此溫柔」，他在一旁都覺得被滋養了。

暖心故事也吸引網友討論，紛紛留言「這是愛的故事」、「超商店員了不起」、「最喜歡看到暖心的故事了」、「社會上善心的人還是蠻多的」、「難怪大家都說台灣好……真的是很多好人啊」、「希望爺爺的家人看到這篇文，讓他們知道爺爺在外面走走的時候，也有人照顧他，對他很好」。