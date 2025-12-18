擦淚用？公司聖誕交換禮物她中「70包衛生紙」 一票網友慰問：比我好

聖誕節將至，不少公司會舉辦交換禮物的活動。一名女網友發文，稱她的公司提前舉辦交換禮物活動，而她抽到的是一大箱「衛生紙」，讓她完全笑不出來。對此，不少網友紛紛分享自己交換禮物收到的不實用物品，安慰原PO「比我收到的好」。

一名女網友在Dcard發文，由於25號那個禮拜主管要出國，因此公司提前舉辦聖誕節交換禮物活動。活動有規定價格區間要在500元到1000元之間，而她抽到超大一箱的東西，打開來才知道是70包蒲公英衛生紙，同事還在旁邊說「很實用」。但她自己笑不出來，因為她送的是SABON沐浴油套組，落差感非常大。

原PO表示，她其實有心理準備，而且跟公司同事關係都不錯，因此還是覺得挺值得，但也偷偷抱怨「好歹也送個五月花吧」。因為機車載不下那麼多衛生紙，最後是留在公司給大家一起用。

此文一出，不少網友分享交換禮物抽到的東西，認為原PO收到衛生紙已經很好了，「朋友曾經收到一盒肉片圖案的ok蹦，沒看錯，20入的那種，就那麼一盒，如果是我收到肯定眼神死」、「比我收到的好，我有一年收到的是巧克力跟糖果，而且看起來就是臨時去便利商店湊一湊的，我覺得超沒心」、「我曾經用心準備禮物，結果幫我代抽的女生就剛好幫我抽到過期體香劑，所以當樂趣就好，別太走心」。

也有網友覺得衛生紙這個禮物其實很實用，「很實用啊，我比較討厭袖珍包面紙，太小張不夠用」、「很實用，住宿時都會被偷抽衛生紙，就知道消耗品有多花錢」、「先不論品牌，我覺得衛生紙比沐浴油還實用」、「轉個念至少很實用，可以拿那70包跟別的同事換禮物」。