訂單改地點加收40元車馬費…他怨外送員「威脅」 網不挺：天經地義

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友點外送不小心填錯地點，外送員直接在電話裡要求他加40元車馬費，讓他直言「很不舒服」。聯合報系資料照
訂單填錯地點，被外送員要求多收錢合理嗎？一名男網友發文，稱他用foodpanda點餐，不小心填錯地點，距離相差2公里之遠，他認為外送員理應先把餐點送過來，他再補小費，但這次外送員直接在電話裡要求他加40元車馬費，讓他直言「很不舒服」。對此，網友們反而不挺原PO，覺得是他造成外送員困擾，更有外送員認為填錯地址被多收錢合情合理。

一名男網友在Dcard發文，表示近日他使用foodpanda點餐，地址不小心填錯，兩地相距大概2公里。之前他發生類似情況，外送員都會直接先送餐過來，他再於系統中給小費，以表達感謝之意，沒想到這次外送員直接在電話中向他索要「40元車馬費」，才願意送過來。

原PO坦言，外送員開的價格很合理，甚至比他以往給的小費都低，但被直接要錢讓他感到很不舒服，有點被威脅的感覺。因怕造成對方困擾沒有聯繫客服，最後還是有給40元，餐點也順利拿到，但也詢問網友：「下次遇到這種事情，我要怎麼處理比較恰當？」

此文一出，有位曾經當外送員的網友回應，認為此情況本就是客人的錯誤，造成困擾給小費天經地義，「我當騎手（外送員）也曾遇過你這種客人，當下等沒到人打電話問，才跟我說地址填錯，說真的當時很不爽，造成我困擾跟報酬少給，所以騎手事先跟你確認有小費是天經地義，人家也是來賺錢的」。

更有不少網友認為客人填錯地址，外送員多收取小費是合理的，「更遠的地點，本來就是更多的外送費，不然每個人都設定店家隔壁就好」、「他本來就沒有義務為你犯的錯負責，你要求他額外付出勞務，當然會有新增加的各項成本」、「比較遠的距離，外送費原本就比較高啊，別人也可以解讀你鑽漏洞想省錢亂填地址」。

根據foodpanda官網說明，如果消費者主動提出更改地址的需求，建議外送員先「聯繫客服並依照引導處理」，如果消費者還有任何疑慮，可線上即時聯繫客服尋求協助。

