優勢太多！他喊「去過10國還是這國好」 網共鳴：歐洲上廁所都要錢

每個國家都有各自的文化特色，你最喜歡去哪個國家旅遊呢？一名網友發文，指出他去過10個國家旅遊，最後還是覺得「日本」最好，此文一出立刻引起網友們熱議，有網友認為日本治安、食物、語言等要素都很適合台灣人，不像歐洲連上廁所都要錢，十分不方便。

一名網友在Threads發文，表示他已經去過10幾個國家遊玩過了，發現還是去日本最好。此文一出，引起不少網友共鳴，「我只去日本，別國完全不會想去」、「確實，日本真的是最適合獨旅的國家，根本I人天堂」、「去過8-9個國家旅行，還是覺得日本最好，就算日幣漲到跟歐元一樣我還是愛日本」、「去了30幾國，還是日本爽」。

也有網友認為日本的食物、花費、治安等要素勝於其他國家，「吃東西還是亞洲好吃（尤其是日本）方便啊，去歐美真是飲食文化差太多又貴」、「認同，天氣好交通好空氣好東西好吃，很難有國家可以一次滿足這些」、「安全又方便」、「真的，東西好吃買東西品質佳」、「要美食有美食，要美景有美景，要文化有文化」。

更有網友提到語言的優勢，覺得日本語言有「漢字」，對語言不好人的很有幫助，「日本可以看漢字，英文差的人很適合」、「要確定飛機幾點起飛、電車幾分鐘之後會到、至少願意用翻譯軟體溝通」。

有網友也提到去歐洲國家旅遊的缺點，例如上廁所都要花錢，非常不方便，「去個歐洲找廁所還要錢我哭」、「歐洲連上廁所都要錢，瞎，也沒比較整潔」、「歐洲雖然美但治安不行，食物也是吃不習慣」、「歐洲風景建築雖然真的好美，但體驗過各種驚心動魄和不便後，還是覺得日本最棒了」。不過也有獨旅40國的網友提出反面意見，「覺得日本適合放鬆，但待久了後就沒什新鮮感」。