菜販遇越南婦索討芥菜廢葉 內行曝越南料理關鍵食材：很好吃

菜市場裡被挑掉的「邊角料」有用處？資深菜販廖炯程表示，他遇到一位越南籍少婦，來攤位詢問可不可以拿走那些要丟掉的「芥菜葉」，廖炯程好奇詢問用途，對方回應「要拿去做越式泡菜」。貼文曝光後，有內行人分享不同的用法，讓這些葉菜能化身為美味料理。

廖炯程在臉書粉專發文，他昨（16）日早上遇到一位越南籍的少婦詢問，能否撿拾他們做刈菜仁剩下來的廢葉，原本好奇這位婦人是否要做成雪裡紅，但對方回答「是做泡菜」，讓他驚訝不已，直呼「我想像不到這是什麼滋味耶，有沒有料理好手能分享一下？」

文章曝光後，有吃過越式料理的饕客回應，「我吃過，類似我們的酸菜，做越式酸菜不用曬太陽，也不用撒鹽搓揉，芥菜洗乾淨切小塊直接泡鹽水，發酵完成後就可食用，口感清脆」、「越南那個滿像雲南的水醃菜」、「我在越南店吃排骨飯時吃過，看起來像我們的酸菜，可是沒有那麼酸脆，有點甜甜的」、「他們用芥菜葉做成的酸菜滿好吃的」、「越南朋友說的『泡菜』，有可能就是類似我們的醃酸菜，只是越式作法會多加糖和其他香料醃漬發酵」。

也有煮飯達人指出，「這也可以拿來製作成台式酸菜，我都還特地去找這種的買」、「這種洗乾淨，曬乾後切一切乾炒，立刻罐裝，塞冰箱冰一晚，就有個芥末味了」、「這種菜葉拿來煮雞湯超好吃」。