菜販遇越南婦索討芥菜廢葉 內行曝越南料理關鍵食材：很好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為傳統市場示意圖。圖／聯合報系資料照片
菜市場裡被挑掉的「邊角料」有用處？資深菜販廖炯程表示，他遇到一位越南籍少婦，來攤位詢問可不可以拿走那些要丟掉的「芥菜葉」，廖炯程好奇詢問用途，對方回應「要拿去做越式泡菜」。貼文曝光後，有內行人分享不同的用法，讓這些葉菜能化身為美味料理

廖炯程在臉書粉專發文，他昨（16）日早上遇到一位越南籍的少婦詢問，能否撿拾他們做刈菜仁剩下來的廢葉，原本好奇這位婦人是否要做成雪裡紅，但對方回答「是做泡菜」，讓他驚訝不已，直呼「我想像不到這是什麼滋味耶，有沒有料理好手能分享一下？」

文章曝光後，有吃過越式料理的饕客回應，「我吃過，類似我們的酸菜，做越式酸菜不用曬太陽，也不用撒鹽搓揉，芥菜洗乾淨切小塊直接泡鹽水，發酵完成後就可食用，口感清脆」、「越南那個滿像雲南的水醃菜」、「我在越南店吃排骨飯時吃過，看起來像我們的酸菜，可是沒有那麼酸脆，有點甜甜的」、「他們用芥菜葉做成的酸菜滿好吃的」、「越南朋友說的『泡菜』，有可能就是類似我們的醃酸菜，只是越式作法會多加糖和其他香料醃漬發酵」。

也有煮飯達人指出，「這也可以拿來製作成台式酸菜，我都還特地去找這種的買」、「這種洗乾淨，曬乾後切一切乾炒，立刻罐裝，塞冰箱冰一晚，就有個芥末味了」、「這種菜葉拿來煮雞湯超好吃」。

別再相信手！冬衣「冰冰的」到底乾了沒？內行曝訣竅：用1部位去蹭

冬天濕冷，收衣服也成了一門學問。一名網友近日在 Threads 發文吐槽，冬天晾衣服時，光靠「手摸」根本無法判斷衣服到底乾了沒，摸起來不是濕濕的，就是冰冰的，怎麼摸都拿不準，直到真正穿上身，才發現衣服其實還沒乾，身上甚至殘留悶濕氣味，讓他相當崩潰。

超商外驚見「創意餐桌」！外國旅客活用傘架用餐 網友笑稱：設計感十足

超商外的日常風景，近日出現一幕讓人會心一笑的畫面。一名網友分享照片，只見兩名外國旅客坐在超商騎樓外的台階上，靈機一動把一旁的傘架當成臨時餐桌，直接享用剛買好的餐點，畫面曝光後引發網友熱議。

他買完外套隔周就降千元氣炸 UNIQLO老顧客揭「降價時間表」

UNIQLO全台擁有多家門市，是許多民眾買日常服飾的好去處，不過日前有網友抱怨，他買了UNIQLO的厚款羽絨外套，沒想到一周內居然降價1000元，讓他氣到不行。對此，有許多老顧客表示，UNIQLO每周二是降價日，周五會推出期間限定優惠，可用1招退貨重買。

外送平台也能約飯？ 外送員驚見「陪吃buffet」訂單 還附126元小費

Lalamove外送服務從文件貨品到家居搬家都有，24小時即時配送連緊急訂單都能接。

「蝦皮智取店」變多…他提2疑慮 愛用者指最大缺點：急件別用

蝦皮智取店有別於其他門市，提供24小時無人全自助的取件與寄件服務。一名網友發文，稱近期人工的店面越來越少，紛紛改做智取店，他很好奇其中的原因，並指出智取店雖然方便，但若遇到取貨問題沒有店員能及時處理。對此，有網友認為智取店隨時都能領、非常方便；但也有網友覺得智取店櫃子的流動率低，容易拖到上架的時間。

