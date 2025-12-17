他買完外套隔周就降千元氣炸 UNIQLO老顧客揭「降價時間表」

UNIQLO全台擁有多家門市，是許多民眾買日常服飾的好去處，不過日前有網友抱怨，他買了UNIQLO的厚款羽絨外套，沒想到一周內居然降價1000元，讓他氣到不行。對此，有許多老顧客表示，UNIQLO每周二是降價日，周五會推出期間限定優惠，可用1招退貨重買。

一名網友在Threads氣炸表示，他一周前原價購買的厚款羽絨外套，才隔短短7天，馬上降了1000元，讓他崩潰喊「氣到中風」！底下也有網友分享類似經驗，「有次我在UNIQLO要買一件褲子，員工跟我說『你要不要下周再來？』瞬間我懂了他的明示」、「之前我也買過一件UQ的3990元衣服，過季直接變成1990元」；也有人安慰原PO，「早買早穿早開心！快樂絕對超越那1000元」、「就跟買股票一樣，再買一件平均一下成本，就不會覺得貴了」。

還有內行人透露，「每周二是UQ商品降價日，有很想買的商品可以等看看，周五則是他們的期間限定日」、「要記住，每周二早上8點，會更新降價價格」。先前也有網友分享，在「UQ搜尋」網站，只要輸入「UNIQLO+商品貨號」，就可以查到商品過去價格跟歷史低價，十分方便。不過這個方法適合不急用、有耐心又想要省錢的網友，如果不想要等特價再買，一開始就可以直接入手了。

其他人則建議保留好收據，「如果還沒有剪吊牌，可以退貨重買，他們30天內都可以退換」、「買他們家的東西，本來兩、三周內牌子不能拆，收據發票都要留著，尤其年底最容易特價了」。