超商外驚見「創意餐桌」！外國旅客活用傘架用餐 網友笑稱：設計感十足
超商外的日常風景，近日出現一幕讓人會心一笑的畫面。一名網友分享照片，只見兩名外國旅客坐在超商騎樓外的台階上，靈機一動把一旁的傘架當成臨時餐桌，直接享用剛買好的餐點，畫面曝光後引發網友熱議。
有網友在臉書社團「活網缺愛集散地4.0」分享一張照片，兩個老外帶著剛從超商買好並加熱完畢的食物，坐在店外的騎樓台階上開動。兩人在傘架上擺著便當盒，飲料杯也「剛剛好」插進傘架的圓孔中，下方還擺著裝有其他食物的塑膠袋。一人拿著筷子夾菜，另一人則拿著微波水餃的包裝袋，邊吃邊聊天，神情相當輕鬆自在。
原PO幽默表示「原來是餐桌呀，以為是傘架」，文章一出隨即引來不少網友發揮創意留言，有人笑說「杯架功能被完整開發」、「這洞放飲料真的很剛好」、「某種程度來說滿有生活智慧的」、「臨時用餐區設計得不錯」。
另外也有網友留言，「我感覺沒多久，台灣人應該會學起來」、「若是換成台灣人這樣子的話，早就被罵翻了」、「如果傘架是閒置的，拿來暫用有何不可？吃一頓飯不花多少時間」。
