別再相信手！冬衣「冰冰的」到底乾了沒？內行曝訣竅：用1部位去蹭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友崩潰表示，冬天用手摸不準衣服有沒有乾。 示意圖／ingimage
一名網友崩潰表示，冬天用手摸不準衣服有沒有乾。 示意圖／ingimage

冬天濕冷，收衣服也成了一門學問。一名網友近日在Threads抱怨，冬天晾衣服時，光靠「手摸」根本無法判斷衣服到底乾了沒，摸起來不是濕濕的，就是冰冰的，怎麼摸都拿不準，直到真正穿上身，才發現衣服其實還沒乾，身上甚至殘留悶濕氣味，讓他相當崩潰。

原PO形容，每次收衣服都在「已經乾了吧」與「是不是還濕」之間反覆懷疑。事後才得知，人類皮膚好像不擅長判斷濕度，容易把「濕」誤認為只是「冷」，因此單靠手感並不準確。貼文引發不少共鳴，許多網友直言冬天幾乎每天早上都在重複同樣的判斷困境，尤其是厚重的牛仔褲或毛料衣物，更是「看起來乾了，其實沒有」。

許多人也趁機吐苦水，「外面乾了結果有個角落是濕的」、「真的，永遠覺得是濕的。婆婆說是乾的，但拿到房間後感覺它就是濕的」、「連帽上衣的帽子裡面是濕的」、「活了幾十年還是被衣服虛晃了一招」。

也有不少網友提供自己的解決妙招，「不要相信手的觸感，多曬一天或乾脆拿去烘」，「冬天收進來先交給除濕機半天，你會舒爽無比」、「以用手指用力捏、搓一下，如果還沒乾手指搓起來會有濕濕的摩擦力」、「用臉去感受蠻準的」、「我也是都用臉去蹭蹭看，然後還要檢查衣服的腋窩、褲子的褲襠有沒有乾」、「我一律用吹風機掃過一遍，有點熱度比較好判斷乾了沒，沒乾就直接吹到乾，乾了穿起來也溫溫的很舒服」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

曬衣 濕氣 牛仔褲 除濕機

相關新聞

冬天濕冷，收衣服也成了一門學問。一名網友近日在 Threads 發文吐槽，冬天晾衣服時，光靠「手摸」根本無法判斷衣服到底乾了沒，摸起來不是濕濕的，就是冰冰的，怎麼摸都拿不準，直到真正穿上身，才發現衣服其實還沒乾，身上甚至殘留悶濕氣味，讓他相當崩潰。

