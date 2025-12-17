外送平台也能約飯？ 外送員驚見「陪吃buffet」訂單 還附126元小費

Lalamove外送服務從文件貨品到家居搬家都有，24小時即時配送連緊急訂單都能接。一名外送員接到一個訂單，不是要外送而是要「陪吃吃到飽」，甚至還有126元小費，令他不禁直呼「無奇不有」。

一名外送員在臉書社團「Lalamove北部快送討論區」po出一張訂單截圖，地點就在晶華酒店，下面則備註寫著，今晚6:00在晶華酒店栢麗廳吃飯，並表示「我有兩張餐券，愛吃buffet的人再接此單，此單是自助餐吃到飽」。原來是陪吃buffet的訂單，還會126元小費。

此文一出，吸引不少外送員留言，「接到的請分享喔…」、「不簡單，還有這樣的單」、「哇！吃好吃滿」、「這單也太賺」、「應該是獨身貴族！」、「這麼好啊，免費吃到飽還有小費拿」、「應該在約飯社團看到的，在外送訂單看到」、「沒想到拉拉竟然有這種好處！！」

有看到同樣訂單的外送員表示，「這張我看到時約30秒被接走，然後過了1分鐘又出現第一個接的人，可能後來看備註內容，然後又取消了吧！」

有外送員則分享類似經驗，「我去吃過建設公司，代表參加婚宴，一樣拉拉單」，他表示，真的有新人進場，不用包紅包，「原本包好的人要去，可是不能去所以找拉拉（lalamove），一開始說要簽到就好，後來就說要進去吃」。

隨後本人出面解釋，「我就是下單的，我本身也是拉拉司機，我有免費兩張餐券，我下單找一名司機陪我吃飯，兩人都免費，訂單我當然有取消掉」，並透露最後是一位當爸爸的外送員跟他共進自助餐。

根據晶華酒店官網，栢麗廳價格早餐為880元、平日午餐為1580元、下午茶為1080元、晚餐則是1680元。假日下午茶為1380元，午餐及晚餐則是2080元，需再加一成服務費。