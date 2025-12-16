快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

「蝦皮智取店」變多…他提2疑慮 愛用者指最大缺點：急件別用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出近期蝦皮智取店越來越多，好奇其中的原因。圖／蝦皮購物提供
一名網友指出近期蝦皮智取店越來越多，好奇其中的原因。圖／蝦皮購物提供

蝦皮智取店有別於其他門市，提供24小時無人全自助的取件與寄件服務。一名網友發文，稱近期有員工的店面越來越少，紛紛改做智取店，他很好奇其中的原因，並指出智取店雖然方便，但若遇到取貨問題沒有店員能即時處理。對此，有網友認為智取店隨時都能領、非常方便；但也有網友覺得智取店櫃子的流動率低，容易拖到上架的時間。

一名網友在PTT發文，表示他常用的蝦皮取貨店即將整修為「智取店」，也發現附近許多人工的店面越來越少，都改裝成智取店了。他提出兩項疑慮，第一個是雖然智取店24小時營業，取貨、寄貨都十分方便，但如果遇到問題時，有店員能即時處理比較好。

再者，他認為店家可能是為了節省成本才改成智取店的，但人工店取消，打工族和正職員工能工作的地方會越來越稀少，對此詢問網友們的意見。

此文一出，網友們紛紛提到智取店的優點，諸如隨時能取、不用與店員交流等，「智取比較方便，凌晨也可以去」、「智取店對蝦皮來講，成本低多了」、「無人比較好，有人的開店時間很短」、「我喜歡選無人最主要是沒有時間限制」、「智取店光24小時這點就比有人的店好了」、「超愛智取，不用跟店員交流就是讚」、「智取店隨時可拿，又不用跟店員543」。

但也有網友點出智取店的疑慮，例如櫃子流動率低、件數少等，「智取很慢，櫃子數量有限，只要沒人去取貨我的就不會上架」、「比較討厭的是等櫃位上架可能要拖好幾天」、「智取店能放的件數有限喔，也就是你的東西人力店1天可以上架，但智取店要2~3天喔」、「智取店就麻煩在格子的流動率」、「 若有人故意慢取貨，智取店櫃位會被佔用很久」。

蝦皮 網購 店員

延伸閱讀

赴日追雪除了穿著要保暖 過來人曝慘痛經驗呼籲必做1事

試衣間「潛規則」？她走出門給朋友看卻被碎念 網不挺：走秀嗎

不懂寫字聾啞阿姨去買藥…畫「火柴人」藥局老闆猜中 網敬佩：畫出了靈魂

不是UNIQLO！台灣發熱衣高CP值黑馬曝光 網讚：穿上就像行走暖爐

相關新聞

「蝦皮智取店」變多…他提2疑慮 愛用者指最大缺點：急件別用

蝦皮智取店有別於其他門市，提供24小時無人全自助的取件與寄件服務。一名網友發文，稱近期人工的店面越來越少，紛紛改做智取店，他很好奇其中的原因，並指出智取店雖然方便，但若遇到取貨問題沒有店員能及時處理。對此，有網友認為智取店隨時都能領、非常方便；但也有網友覺得智取店櫃子的流動率低，容易拖到上架的時間。

計程車白髮司機不看談話節目 醫見螢幕震驚：是全英文經濟學

所謂活到老學到老，即便年老也能從知識中獲得樂趣。ICU（加護病房）醫師陳志金發文，稱他在搭乘繼承車時，發現司機老伯伯竟然在學習經濟學，而且是全英文授課，讓他非常欽佩。醫師也補充，司機是在等紅綠燈時才稍微看螢幕學習，並沒有安全疑慮。

赴日追雪除了穿著要保暖 過來人曝慘痛經驗呼籲必做1事

今年冬天首波大陸冷氣團報到，全台各地明顯降溫，有人會趁此時飛到同樣低溫的日本、南韓去看雪。有一名女網友透露下星期要飛去北海道，但不知道該怎麼穿才比較保暖，於是上網詢問大家的意見。貼文引起討論，不少過來人給予建議，還有苦主提醒一定要買「旅遊不便險」。

堅持30年不換！三商巧福湯匙「重得要命」原因曝光 網讚：有良心

台灣老字號牛肉麵連鎖店「三商巧福」是許多人的童年回憶，其酸菜與牛肉麵的組合深植人心。不過，近日有網友對於店內長年使用的餐具提出疑問，認為三商巧福的湯匙設計得特別厚重，不僅顧客拿起來費力，也容易發出聲響，對負責清洗的員工來說更是一大負擔，不解為何品牌要堅持使用這種款式。

赴南韓刷卡被店員「畫圈圈」代替簽名 達人曝：文化習慣不同

南韓電子支付普及率極高，從百貨公司到街邊小吃攤幾乎都能刷卡結帳，不過近期有台灣遊客赴韓旅遊時，因為不習慣當地的刷卡文化而引發誤會。該名遊客發現店家未經詢問，直接在電子簽名板上「畫圈圈」代替簽名，讓她感到不受尊重，當場與老闆發生口角。對此，旅韓部落客特別發文解釋，這其實是南韓為了追求效率而形成的獨特默契，絕非刻意欺負觀光客。

1999元變身周杰倫？ NET「魔王級大衣」沒人敢穿 她爸一試吸8萬讚

寒流強襲，全台低溫下探10度，保暖衣物成為熱銷重點。近期日本國民品牌UNIQLO推出的無縫羽絨外套與海豹毛衣雖然在社群上討論度極高，但這幾天風頭全被台灣品牌NET的一件神級單品搶盡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。