「蝦皮智取店」變多…他提2疑慮 愛用者指最大缺點：急件別用

蝦皮智取店有別於其他門市，提供24小時無人全自助的取件與寄件服務。一名網友發文，稱近期有員工的店面越來越少，紛紛改做智取店，他很好奇其中的原因，並指出智取店雖然方便，但若遇到取貨問題沒有店員能即時處理。對此，有網友認為智取店隨時都能領、非常方便；但也有網友覺得智取店櫃子的流動率低，容易拖到上架的時間。

一名網友在PTT發文，表示他常用的蝦皮取貨店即將整修為「智取店」，也發現附近許多人工的店面越來越少，都改裝成智取店了。他提出兩項疑慮，第一個是雖然智取店24小時營業，取貨、寄貨都十分方便，但如果遇到問題時，有店員能即時處理比較好。

再者，他認為店家可能是為了節省成本才改成智取店的，但人工店取消，打工族和正職員工能工作的地方會越來越稀少，對此詢問網友們的意見。

此文一出，網友們紛紛提到智取店的優點，諸如隨時能取、不用與店員交流等，「智取比較方便，凌晨也可以去」、「智取店對蝦皮來講，成本低多了」、「無人比較好，有人的開店時間很短」、「我喜歡選無人最主要是沒有時間限制」、「智取店光24小時這點就比有人的店好了」、「超愛智取，不用跟店員交流就是讚」、「智取店隨時可拿，又不用跟店員543」。

但也有網友點出智取店的疑慮，例如櫃子流動率低、件數少等，「智取很慢，櫃子數量有限，只要沒人去取貨我的就不會上架」、「比較討厭的是等櫃位上架可能要拖好幾天」、「智取店能放的件數有限喔，也就是你的東西人力店1天可以上架，但智取店要2~3天喔」、「智取店就麻煩在格子的流動率」、「 若有人故意慢取貨，智取店櫃位會被佔用很久」。