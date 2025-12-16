計程車白髮司機不看談話節目 醫見螢幕震驚：是全英文經濟學

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師陳志金在搭乘計程車時，發現司機老伯伯竟然在學習經濟學，而且是全英文授課。計程車示意圖，與新聞無關。 聯合報系資料照
所謂活到老學到老，即便步入老年也能從知識中獲得樂趣。ICU（加護病房）醫師陳志金發文，稱他在搭乘計程車時，發現司機老伯伯竟然在學習經濟學，而且是全英文授課，讓他非常欽佩。醫師也補充，司機是在等紅綠燈時才稍微看螢幕學習，並沒有安全疑慮。

ICU醫師陳志金在臉書發文，表示近日他搭乘一輛計程車，司機是一位白髮蒼蒼的老伯伯，跟其他看新聞、談話節目的司機不同，老伯伯似乎在看「微積分」的教學影片，後來他仔細觀察，才發現那是經濟學的課程，並且是「全英文授課」，讓他感到非常欽佩。

陳志金猜測，老伯伯或許是經濟學教授退休，開計程車當作休閒的。他也請大家放心，因為司機其實非常專注在開車的，只有在等紅綠燈時才會稍微看一下課程內容，也認為網友留言「年長者換照，還要考微積分喔？」很有創意。

此文一出，不少網友指出的確有不少退休人士會選擇開計程車，其中不乏成功人士或房東，「很多人退休無聊選擇開計程車，因為時間彈性比較自由」、「之前我也坐過外商主管退休開計程車當休閒的司機」、「上次我們在新營火車站坐計程車，司機大哥說他有3間房子在出租，又是軍人退休領終身俸，他出來開車是打發時間」、「我曾經搭過會多國語言、當日本團導遊退休的」。

但也有網友提出安全駕駛的重要性，「開車看影片也太危險了吧」、「雖然活到老學到老是很好，但高齡駕駛需要關心一下」、「安全駕駛最重要」、「還好阿金醫師有說他只是在車停的時候才聽一下，但還是建議專心開車會比較安全」、「這舉動不推薦，行車安全非常重要」。

