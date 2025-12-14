赴日追雪除了穿著要保暖 過來人曝慘痛經驗呼籲必做1事

今年冬天首波大陸冷氣團報到，全台各地明顯降溫，有人會趁此時飛到同樣低溫的日本、南韓去看雪。有一名女網友透露下星期要飛去北海道，但不知道該怎麼穿才比較保暖，於是上網詢問大家的意見。貼文引起討論，不少過來人給予建議，還有苦主提醒一定要買「旅遊不便險」。

原PO昨（13）日在Threads發文表示，很期待下星期出發飛往北海道獨旅，但因為近來日本降溫且降下大雪，因此除了希望到時候航班可以順利飛行以外，也很猶豫衣服該怎麼穿才能比較保暖，想請大家提供意見和經驗作為參考。

不少過來人紛紛給予建議，「現在人在札幌，一件發熱衣跟羽絨外套就好，毛帽、圍巾跟口罩也要，衣服不用穿多，重點是防風」、「現在我穿一件內搭、一件外衣，再一件羽絨（或好穿脫的）就行，因為室內暖氣很熱」、「上身加上發熱衣跟外套總共只要3-4件就好，因為一到室內就超熱！打底褲超級有效，每日必穿」、「Uniqlo發熱衣+帽T厚度的長袖衣物+大衣外套or羽絨都可，長褲內裡刷毛+發熱褲」。

還有網友點名鞋子也很重要，「可以考慮穿一雙想丟掉的鞋子，去那邊再買當地的雪鞋，怕在別的地方買的雪鞋，中間的粘合劑不抗凍，一般的冬天可以還可以，北海道長時間下雪的話，中間的粘合劑會裂開變開口笑」、「鞋子一定要防水止滑」、「鞋子一定要防水，鞋底紋路要深（或當地買防滑雪鞋）」、「中高筒防水雪靴，這幾天在札幌深有感悟」、「鞋子不要運動鞋（其他防水面的），進雪融化妳的襪子會全濕、更冷」。

其中有人提醒原PO一定要買旅遊不便險，「昨天從北海道回來的我，因為下大雪無法飛，班機延誤了4小時」。