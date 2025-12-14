快訊

澳洲雪梨邦代海灘傳槍擊！多人受傷「2人被拘留」 警籲現場人員尋求掩護

擁280億身家！坣娜老公薛智偉全說了 認「不該孤單」不排斥三婚

好冷！6縣市發布低溫特報 「10度以下」一路冷到明早

聽新聞
0:00 / 0:00

赴日追雪除了穿著要保暖 過來人曝慘痛經驗呼籲必做1事

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人喜歡趁著冬天飛到日本玩雪，但也容易因為大雪導致航班受阻，因此出國前購買「旅遊不便險」非常重要。美聯社
不少人喜歡趁著冬天飛到日本玩雪，但也容易因為大雪導致航班受阻，因此出國前購買「旅遊不便險」非常重要。美聯社

今年冬天首波大陸冷氣團報到，全台各地明顯降溫，有人會趁此時飛到同樣低溫的日本、南韓去看雪。有一名女網友透露下星期要飛去北海道，但不知道該怎麼穿才比較保暖，於是上網詢問大家的意見。貼文引起討論，不少過來人給予建議，還有苦主提醒一定要買「旅遊不便險」。

原PO昨（13）日在Threads發文表示，很期待下星期出發飛往北海道獨旅，但因為近來日本降溫且降下大雪，因此除了希望到時候航班可以順利飛行以外，也很猶豫衣服該怎麼穿才能比較保暖，想請大家提供意見和經驗作為參考。

不少過來人紛紛給予建議，「現在人在札幌，一件發熱衣跟羽絨外套就好，毛帽、圍巾跟口罩也要，衣服不用穿多，重點是防風」、「現在我穿一件內搭、一件外衣，再一件羽絨（或好穿脫的）就行，因為室內暖氣很熱」、「上身加上發熱衣跟外套總共只要3-4件就好，因為一到室內就超熱！打底褲超級有效，每日必穿」、「Uniqlo發熱衣+帽T厚度的長袖衣物+大衣外套or羽絨都可，長褲內裡刷毛+發熱褲」。

還有網友點名鞋子也很重要，「可以考慮穿一雙想丟掉的鞋子，去那邊再買當地的雪鞋，怕在別的地方買的雪鞋，中間的粘合劑不抗凍，一般的冬天可以還可以，北海道長時間下雪的話，中間的粘合劑會裂開變開口笑」、「鞋子一定要防水止滑」、「鞋子一定要防水，鞋底紋路要深（或當地買防滑雪鞋）」、「中高筒防水雪靴，這幾天在札幌深有感悟」、「鞋子不要運動鞋（其他防水面的），進雪融化妳的襪子會全濕、更冷」。

其中有人提醒原PO一定要買旅遊不便險，「昨天從北海道回來的我，因為下大雪無法飛，班機延誤了4小時」。

日本 旅遊不便險 圍巾 發熱衣 羽絨衣

延伸閱讀

海味生蠔、豐腴秋刀、鮮甜螃蟹 啖一口北海道道東限定滋味

中職／陳柏清躍上日媒版面 12強東京行難忘超商食物和東蛋咖哩

北海道登山客遭熊襲喪命 GPS手錶曝「移動軌跡」揭遺體被拖行真相

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

相關新聞

赴日追雪除了穿著要保暖 過來人曝慘痛經驗呼籲必做1事

今年冬天首波大陸冷氣團報到，全台各地明顯降溫，有人會趁此時飛到同樣低溫的日本、南韓去看雪。有一名女網友透露下星期要飛去北海道，但不知道該怎麼穿才比較保暖，於是上網詢問大家的意見。貼文引起討論，不少過來人給予建議，還有苦主提醒一定要買「旅遊不便險」。

堅持30年不換！三商巧福湯匙「重得要命」原因曝光 網讚：有良心

台灣老字號牛肉麵連鎖店「三商巧福」是許多人的童年回憶，其酸菜與牛肉麵的組合深植人心。不過，近日有網友對於店內長年使用的餐具提出疑問，認為三商巧福的湯匙設計得特別厚重，不僅顧客拿起來費力，也容易發出聲響，對負責清洗的員工來說更是一大負擔，不解為何品牌要堅持使用這種款式。

赴南韓刷卡被店員「畫圈圈」代替簽名 達人曝：文化習慣不同

南韓電子支付普及率極高，從百貨公司到街邊小吃攤幾乎都能刷卡結帳，不過近期有台灣遊客赴韓旅遊時，因為不習慣當地的刷卡文化而引發誤會。該名遊客發現店家未經詢問，直接在電子簽名板上「畫圈圈」代替簽名，讓她感到不受尊重，當場與老闆發生口角。對此，旅韓部落客特別發文解釋，這其實是南韓為了追求效率而形成的獨特默契，絕非刻意欺負觀光客。

1999元變身周杰倫？ NET「魔王級大衣」沒人敢穿 她爸一試吸8萬讚

寒流強襲，全台低溫下探10度，保暖衣物成為熱銷重點。近期日本國民品牌UNIQLO推出的無縫羽絨外套與海豹毛衣雖然在社群上討論度極高，但這幾天風頭全被台灣品牌NET的一件神級單品搶盡。

電梯按錯免驚！新光三越小編曝「隱藏秘笈」 網實測：真的有效

搭電梯時若不小心按錯樓層該怎麼辦？Threads近日掀起一股分享冷知識的熱潮，吸引各界網友紛紛獻寶。其中，新光三越小編也加入戰局，親自揭露自家百貨電梯的隱藏密技，表示如果不小心按錯樓層，只要在按鈕上畫個叉叉就能取消。不少網友實測後驚呼：「真的有效！」

生日當天「郵局發500元禮金」？她嗨喊隱藏福利 真相曝光全網笑翻

一名女網友分享，近期收到中華郵政APP的推播，是祝福她生日快樂，緊接又顯示帳戶入帳500元，讓她以為郵局有「生日禮金」的隱藏福利，驚喜分享到社群，沒想到發現真相後，讓不少網友笑翻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。