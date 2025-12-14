堅持30年不換！三商巧福湯匙「重得要命」原因曝光 網讚：有良心

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
三商巧福長年使用的厚重陶瓷湯匙引發網友討論，雖有人嫌重，但更多消費者大讚其材質安全且保溫效果佳，是餐飲業難得的堅持。示意圖／ingimage
台灣老字號牛肉麵連鎖店「三商巧福」是許多人的童年回憶，其酸菜與牛肉麵的組合深植人心。不過，近日有網友對於店內長年使用的餐具提出疑問，認為三商巧福的湯匙設計得特別厚重，不僅顧客拿起來費力，也容易發出聲響，對負責清洗的員工來說更是一大負擔，不解為何品牌要堅持使用這種款式。

一名網友在Threads上發文表示，自己一直都對三商巧福的湯匙感到困惑，認為其重量遠超過一般餐具，使用上並不順手，且品牌堅持使用了數十年未變，讓他不禁好奇背後的考量。許多注重食安的網友指出，在現今餐飲業普遍使用輕便美耐皿（Melamine）餐具的環境下，三商巧福願意承擔破損風險與成本，堅持提供陶瓷碗與陶瓷湯匙，光是這點就值得給予掌聲。

內行網友分析，陶瓷湯匙雖然重，但優點遠多於缺點。首先是「食安與耐熱」，陶瓷材質耐高溫，不會像塑膠或美耐皿在高溫熱湯中可能釋出有害物質；其次是「口感與保溫」，厚實的陶瓷能維持湯品溫度，入口時觸感溫潤，能提升味覺體驗。最後是「穩定性」，較重的湯匙重心穩，不易滑入碗中或傾倒，因此不少死忠顧客認為，這種拿不動的厚重感才是吃牛肉麵對味的關鍵。

此外，也有自稱前店員的網友現身說法，解釋這款湯匙是專為牛肉麵設計的特製開模瓷器。品牌之所以堅持使用超過30年，除了考量耐用度與不易變形外，更重要的是傳達對客人的尊重，相較於成本低廉的美耐皿，使用厚實安全的瓷器盛裝熱湯，展現了對消費者健康的重視。

