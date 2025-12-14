聽新聞
赴南韓刷卡被店員「畫圈圈」代替簽名 達人曝：文化習慣不同
南韓電子支付普及率極高，從百貨公司到街邊小吃攤幾乎都能刷卡結帳，不過近期有台灣遊客赴韓旅遊時，因為不習慣當地的刷卡文化而引發誤會。該名遊客發現店家未經詢問，直接在電子簽名板上「畫圈圈」代替簽名，讓她感到不受尊重，當場與老闆發生口角。對此，旅韓部落客特別發文解釋，這其實是南韓為了追求效率而形成的獨特默契，絕非刻意欺負觀光客。
臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」發文指出，近期網路上有台灣女遊客因刷卡簽名問題與南韓店家起衝突，主因是店家代為在簽名欄上隨手畫圈。部落客解釋，南韓的刷卡結帳非常普遍，為了應付龐大的結帳人流，如果每位客人都認真簽上全名，會大幅拖慢排隊速度。因此，在南韓簽名早已流於形式，許多老闆為了節省時間，會主動幫客人畫個圈、撇一條線或是點一點來完成程序。
部落客進一步說明，這類舉動在南韓人眼中並非偷懶或不尊重，而是一種約定俗成的效率文化，就連南韓在地人自己結帳時，也常是隨手一揮交差了事。有些觀光客雖然會說韓文，但往往在結帳簽名時會因為認真簽寫而露餡，店員看到這舉動心裡通常就會認定對方是外國人。
因此，部落客呼籲，若在南韓遇到店家幫忙代簽或畫圈，無須擔心是詐騙或歧視，這純粹是雙方文化習慣的差異。了解當地的「快文化」後，下次遇到類似狀況便能一笑置之，享受更順暢的旅遊體驗。
