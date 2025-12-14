1999元變身周杰倫？ NET「魔王級大衣」沒人敢穿 她爸一試吸8萬讚

寒流強襲，全台低溫下探10度，保暖衣物成為熱銷重點。近期日本國民品牌UNIQLO推出的無縫羽絨外套與海豹毛衣雖然在社群上討論度極高，但這幾天風頭全被台灣品牌NET的一件神級單品搶盡。

NET近日推出一款造型浮誇的焦糖色長版仿毛皮大衣，原先被網友吐槽是難以駕馭的魔王級單品，沒想到在一名霸氣爸爸試穿後瞬間爆紅，吸引超過8萬人朝聖，甚至被發現意外撞衫天王周杰倫。

這款售價1999元的棕色仿貂皮大衣也引起知名造型師李明川的注意，他試穿後幽默表示，品牌似乎瘋了才會推出這種不實穿的鬼東西，但看在價格親民的份上，決定用新台幣支持，甚至考慮舉辦一場專屬的主題派對。

隨著討論度升溫，網友們的創意也跟著大爆發。有人笑稱穿這件去北海道可能會有生命危險，因為背影太像棕熊恐怕會被獵人誤殺，也有人聯想到《101忠狗》的庫伊拉風格。眼尖網友更挖出多年前周杰倫與蔡依林在演唱會雙J同台的經典舊照，指出周董當時身穿的毛皮大衣與NET這款極為相似，笑稱流行果然是會輪迴的，這件大衣或許正是向天王致敬。

另有一名網友上傳家人試穿的影片，超過一百萬次瀏覽。她描述爸爸穿上這件原本被視為雷品的貂毛大衣後，竟然完美駕馭，媽媽在一旁笑到岔氣。影片曝光後將近8萬多人按讚，網友紛紛直呼：「這位爸爸氣場太強，根本可以原地出道」，強烈建議原PO務必將這件寫著爸爸名字的大衣買回家。