1999元變身周杰倫？ NET「魔王級大衣」沒人敢穿 她爸一試吸8萬讚

聯合新聞網／ 綜合報導
NET推出的仿毛皮大衣引發熱議，連知名造型師李明川都忍不住入手挑戰，笑稱要為此辦主題趴。示意圖／ingimage
NET推出的仿毛皮大衣引發熱議，連知名造型師李明川都忍不住入手挑戰，笑稱要為此辦主題趴。示意圖／ingimage

寒流強襲，全台低溫下探10度，保暖衣物成為熱銷重點。近期日本國民品牌UNIQLO推出的無縫羽絨外套與海豹毛衣雖然在社群上討論度極高，但這幾天風頭全被台灣品牌NET的一件神級單品搶盡。

NET近日推出一款造型浮誇的焦糖色長版仿毛皮大衣，原先被網友吐槽是難以駕馭的魔王級單品，沒想到在一名霸氣爸爸試穿後瞬間爆紅，吸引超過8萬人朝聖，甚至被發現意外撞衫天王周杰倫

這款售價1999元的棕色仿貂皮大衣也引起知名造型師李明川的注意，他試穿後幽默表示，品牌似乎瘋了才會推出這種不實穿的鬼東西，但看在價格親民的份上，決定用新台幣支持，甚至考慮舉辦一場專屬的主題派對。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

隨著討論度升溫，網友們的創意也跟著大爆發。有人笑稱穿這件去北海道可能會有生命危險，因為背影太像棕熊恐怕會被獵人誤殺，也有人聯想到《101忠狗》的庫伊拉風格。眼尖網友更挖出多年前周杰倫與蔡依林在演唱會雙J同台的經典舊照，指出周董當時身穿的毛皮大衣與NET這款極為相似，笑稱流行果然是會輪迴的，這件大衣或許正是向天王致敬。

另有一名網友上傳家人試穿的影片，超過一百萬次瀏覽。她描述爸爸穿上這件原本被視為雷品的貂毛大衣後，竟然完美駕馭，媽媽在一旁笑到岔氣。影片曝光後將近8萬多人按讚，網友紛紛直呼：「這位爸爸氣場太強，根本可以原地出道」，強烈建議原PO務必將這件寫著爸爸名字的大衣買回家。

日本 UNIQLO NET 保暖 周杰倫 蔡依林 棕熊

相關新聞

赴南韓刷卡被店員「畫圈圈」代替簽名 達人曝：文化習慣不同

南韓電子支付普及率極高，從百貨公司到街邊小吃攤幾乎都能刷卡結帳，不過近期有台灣遊客赴韓旅遊時，因為不習慣當地的刷卡文化而引發誤會。該名遊客發現店家未經詢問，直接在電子簽名板上「畫圈圈」代替簽名，讓她感到不受尊重，當場與老闆發生口角。對此，旅韓部落客特別發文解釋，這其實是南韓為了追求效率而形成的獨特默契，絕非刻意欺負觀光客。

電梯按錯免驚！新光三越小編曝「隱藏秘笈」 網實測：真的有效

搭電梯時若不小心按錯樓層該怎麼辦？Threads近日掀起一股分享冷知識的熱潮，吸引各界網友紛紛獻寶。其中，新光三越小編也加入戰局，親自揭露自家百貨電梯的隱藏密技，表示如果不小心按錯樓層，只要在按鈕上畫個叉叉就能取消。不少網友實測後驚呼：「真的有效！」

生日當天「郵局發500元禮金」？她嗨喊隱藏福利 真相曝光全網笑翻

一名女網友分享，近期收到中華郵政APP的推播，是祝福她生日快樂，緊接又顯示帳戶入帳500元，讓她以為郵局有「生日禮金」的隱藏福利，驚喜分享到社群，沒想到發現真相後，讓不少網友笑翻。

奶昔大哥深夜暴走？麥當勞前驚見「1幕」 網笑瘋：免排隊喝到飽

麥當勞經典角色「奶昔大哥」近期強勢回歸，推出限量周邊與奶昔飲品，引發全台搶購熱潮。好巧不巧，近日在新北市新店區，有民眾在深夜目擊一間麥當勞分店外竟出現「奶昔大噴發」的奇景。大量白色泡沫從消防栓湧出，瞬間淹沒人行道，讓目擊者忍不住拍照PO網，笑稱這下大家都不用排隊搶奶昔了。

妹子出遊住旅館遇1情況超尷尬 她苦笑：我活該不聽網友評論的勸

出遊住飯店或旅館，除了考量房價、衛生清潔以外，最重要的就是隔音效果。有一名女網友獨自出遊住在一間3星級旅館，沒想到竟聽到隔壁傳來男女歡愉的「恩愛聲」，而且聽得非常清楚，讓她覺得很尷尬。貼文笑翻不少人，眾人建議可以放佛經反擊。

