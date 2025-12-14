電梯按錯免驚！新光三越小編曝「隱藏秘笈」 網實測：真的有效

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
新光三越小編分享自家百貨電梯冷知識，指出按錯樓層只要在按鈕上畫叉叉即可取消。示意圖／ingimage

電梯時若不小心按錯樓層該怎麼辦？Threads近日掀起一股分享冷知識的熱潮，吸引各界網友紛紛獻寶。其中，新光三越小編也加入戰局，親自揭露自家百貨電梯的隱藏密技，表示如果不小心按錯樓層，只要在按鈕上畫個叉叉就能取消。不少網友實測後驚呼：「真的有效！」

新光三越小編在Threads上發文分享，若在自家百貨搭電梯按錯樓層，其實有一個鮮為人知的取消手勢，只要用手指在該樓層按鈕上畫一個叉叉圖案，燈號就會熄滅。小編強調這次絕非胡說八道，並幽默表示已有網友實測成功，但也不忘呼籲民眾不要太常去玩電梯，以免獲得太多成就感，幽默回應笑翻眾人。

貼文曝光後，真的吸引大批網友前往實測。許多人驚訝表示逛了3萬多次都不知道，原來還有這種操作方式，也有人提到曾在左營店看到別人這麼做，當時還以為對方在亂畫，沒想到竟是隱藏功能，更有家長分享馬上帶女兒實測後，在孩子眼中瞬間變得超強。此外，在新光三越工作過的樓管和前員工也留言證實，這招在內部其實流傳已久，是員工都知道的小撇步。

至於為什麼畫叉叉能取消？內行網友解密，其實電梯系統並非真的看得懂叉叉圖案，而是因為畫叉的動作中，手指會經過接觸、離開、再接觸的過程，這在電梯的CPU訊號接收上，邏輯等同於連按兩下。因此，不管是畫叉、畫十字，甚至是畫愛心，只要能觸發兩次感應訊號，在支援該功能的電梯上都能成功取消。

新光三越 百貨 電梯

