快訊

高雄噁警密錄器偷拍報案女性！「AI換臉」合成裸女…多人受害

麥當勞吃到「生雞塊」？業者致歉：產品炸製時間未完全

生日當天「郵局發500元禮金」？她嗨喊隱藏福利 真相曝光全網笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期收到中華郵政APP的推播，是祝福她生日快樂，緊接又顯示帳戶入帳500元，讓她以為郵局有「生日禮金」的隱藏福利。示意圖，記者劉明岩／攝影
一名女網友分享，近期收到中華郵政APP的推播，是祝福她生日快樂，緊接又顯示帳戶入帳500元，讓她以為郵局有「生日禮金」的隱藏福利。示意圖，記者劉明岩／攝影

一名女網友分享，近期收到中華郵政APP的推播，是祝福她生日快樂，緊接又顯示帳戶入帳500元，讓她以為郵局有「生日禮金」的隱藏福利，驚喜分享到社群，沒想到發現真相後，讓不少網友笑翻。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己當時看到第一則生日祝福還沒反應過來，下一秒就看到帳戶多了500元，腦中瞬間冒出「原來中華郵政生日會發錢喔？」的想法，還以為自己發現冷門的隱藏福利，心情直接起飛。

這名女網友進一步說明，事後她點開交易明細才發現，這500元其實是雲端發票中獎的獎金，只是剛好在生日當天入帳，，讓她忍不住自嘲「白癡喔！是我發票中獎的錢，超好笑」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

貼文一出後，不少網友都笑翻，紛紛表示「還以為有這麼好康的，我想說我的郵局為什麼沒給我生日金」、「如果郵局生日會發錢，那他欠我蠻多錢的」、「差點就以為郵局偏心了」、「我想說為什麼妳有，我就沒收到，還想說很不公平」、「今年26歲，郵局欠我13000」、「打開留言前，以為樓主在開玩笑，打開留言後，原來樓主是認真的」。

不過，也有一名網友回應「永豐銀行數位帳號真的生日會發錢」，透過截圖可以發現，壽星會收到1美元生日禮金，約新台幣30元。

生日 郵局 雲端發票 中華郵政

延伸閱讀

台鐵、高鐵周末票很難買？內行人曝原因：風險轉嫁

桃園機場半夜像白天？他見紅眼班機人潮爆滿傻眼 網曝「最香理由」

她抱怨「1狀況」超難買鞋 過來人點頭有共鳴：被傷到了

逛街遇強迫推銷 險被拿走千元鈔…他嚇到塞500元逃離：太恐怖

相關新聞

生日當天「郵局發500元禮金」？她嗨喊隱藏福利 真相曝光全網笑翻

一名女網友分享，近期收到中華郵政APP的推播，是祝福她生日快樂，緊接又顯示帳戶入帳500元，讓她以為郵局有「生日禮金」的隱藏福利，驚喜分享到社群，沒想到發現真相後，讓不少網友笑翻。

奶昔大哥深夜暴走？麥當勞前驚見「1幕」 網笑瘋：免排隊喝到飽

麥當勞經典角色「奶昔大哥」近期強勢回歸，推出限量周邊與奶昔飲品，引發全台搶購熱潮。好巧不巧，近日在新北市新店區，有民眾在深夜目擊一間麥當勞分店外竟出現「奶昔大噴發」的奇景。大量白色泡沫從消防栓湧出，瞬間淹沒人行道，讓目擊者忍不住拍照PO網，笑稱這下大家都不用排隊搶奶昔了。

妹子出遊住旅館遇1情況超尷尬 她苦笑：我活該不聽網友評論的勸

出遊住飯店或旅館，除了考量房價、衛生清潔以外，最重要的就是隔音效果。有一名女網友獨自出遊住在一間3星級旅館，沒想到竟聽到隔壁傳來男女歡愉的「恩愛聲」，而且聽得非常清楚，讓她覺得很尷尬。貼文笑翻不少人，眾人建議可以放佛經反擊。

台灣才適合待！他曝4點無法移居日本理由：沒想像中美好

台灣人愛去日本旅遊，甚至有人打算移居當地，但真的能夠適應嗎？網紅「G老闆編哥」發文表示，自己有段時間曾每個月飛東京，當時也想過要移居日本，但後來發現不論是飲食、氣候或者文化，都讓他無法長久居住下來，這也才明白台灣才是自己最適合待的地方。

涼麵也能加熱？超商店員揭密：「加熱5到10秒」口感完全不一樣

夏天吃涼麵清涼又消暑，但鮮少人知道涼麵也能加熱品嘗。有網友日前在超商看到貨架上的涼麵貼著「加熱」的貼紙，讓他相當訝異，貼文PO上網後也引來不少討論，還有超商店員留言解釋。

「我司」是大陸用語？社群掀起源論戰 考古文揭台灣正確用語才夠禮貌

有網友認為「我司」應為「本公司」、「我司」則是大陸用語，引發逾6千名網友參與留言激辯。多數網友認為「不適合在台灣正式文件中使用」，甚至有網友直言表示，看到「我司」會「直接封鎖」。兩岸不同的語文用法差異再度成為熱門話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。