生日當天「郵局發500元禮金」？她嗨喊隱藏福利 真相曝光全網笑翻

一名女網友分享，近期收到中華郵政APP的推播，是祝福她生日快樂，緊接又顯示帳戶入帳500元，讓她以為郵局有「生日禮金」的隱藏福利，驚喜分享到社群，沒想到發現真相後，讓不少網友笑翻。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己當時看到第一則生日祝福還沒反應過來，下一秒就看到帳戶多了500元，腦中瞬間冒出「原來中華郵政生日會發錢喔？」的想法，還以為自己發現冷門的隱藏福利，心情直接起飛。

這名女網友進一步說明，事後她點開交易明細才發現，這500元其實是雲端發票中獎的獎金，只是剛好在生日當天入帳，，讓她忍不住自嘲「白癡喔！是我發票中獎的錢，超好笑」。

貼文一出後，不少網友都笑翻，紛紛表示「還以為有這麼好康的，我想說我的郵局為什麼沒給我生日金」、「如果郵局生日會發錢，那他欠我蠻多錢的」、「差點就以為郵局偏心了」、「我想說為什麼妳有，我就沒收到，還想說很不公平」、「今年26歲，郵局欠我13000」、「打開留言前，以為樓主在開玩笑，打開留言後，原來樓主是認真的」。

不過，也有一名網友回應「永豐銀行數位帳號真的生日會發錢」，透過截圖可以發現，壽星會收到1美元生日禮金，約新台幣30元。